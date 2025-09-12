Márki-Zay vezérletével a tiszás aktivisták újabb kivégzésekre buzdítanak

A politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyet a Lázár János batidai vendégházához vezető úton szerveztek meg.
Az úgymond „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” meghirdetett demonstráción olyan „műalkotások” születtek, amelyek gyakorlatilag több nyílt erőszakra való buzdítást is tartalmaztak.
Az egyik rajz azt a döbbenetes feliratot hordozta, hogy: „LJ = CKirk”, (azaz Lázár János = Charlie Kirk) egyértelmű utalásként arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot szánnák, mint ami az amerikai jobboldali, keresztény influenszert, Charlie Kirköt érte, akit alig két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.
A sokkoló üzenetek sora azonban ezzel még nem ért véget, mert a Márki-Zay Péter által szervezett gyűlölettalálkozó körülbelül 20-30 főnyi résztvevője lelkes „mocskos Fidesz” skandálások közepette felrajzolta a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is, egyértelműen nyíltan buzdítva Lázár Jánosnak, illetve a baloldal minden politikai ellenfelének a megölésére.
Az akció különösen megdöbbentő fényben tűnik fel a Charlie Kirk elleni amerikai politikai merénylet után, amely rávilágított az egész világ számára arra, hogy a politikai erőszak és gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhat. Hogy ennek árnyékában Magyarországon, alig két nappal az amerikai tragédia után, nyíltan kivégzésre felszólító megnyilvánulásokra kerüljön sor, az minden jóérzésű ember számára megdöbbentő és elfogadhatatlan.
Nem elszigetelt esetről van szó: az elmúlt időszakban a magyar balliberális oldal részéről sorra jelentek meg olyan megnyilvánulások, amelyek erőszakra, a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítésére buzdítottak:
Mindezek után Márki-Zay Péter és tiszás társai akciója egy újabb súlyos bizonyítéka annak, hogy az ellenzéki oldalon a politikai erőszak aggasztó mértékben megjelent és egyre tovább terjed.
A politikai ellenfelek nyílt kivégzésére buzdító üzenetek nem magyarázhatók félreértéssel vagy szimbolikus túlzással: ezek egyértelmű, halálos fenyegetések. A magyar közéletben eddig soha nem tapasztalt mértékben jelentek meg ilyen indulatok az utóbbi hónapokban, amiért azok a politikusok mind felelősséggel tartoznak, akik nem emelik fel a szavukat ez ellen az újfajta gyűlöletcunami ellen.