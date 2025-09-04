„Eddig és ne tovább!” – kiállt a Médiaszövetség Magyarékkal szemben az újságírók védelmében

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint tarthatatlan, hogy a Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegetik a munkájukat végző újságírókat.

A Médiaszövetség felemelte a szavát Magyar Péter újságírókat megbélyegző fellépései ellen. Fotó:MTI

Médiaszövetség: elfogadhatatlan, hogy újságírók kerüljenek politikusok célkeresztjébe

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felidézte, hogy Magyar Péter korábban maga csitította a túlkapásokat, ma viszont nyíltan hergeli híveit a sajtó munkatársai ellen.

Mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett, s számunkra ez a jelenség elfogadhatatlanná vált. Úgy tartjuk: eddig és ne tovább!”

- fogalmaz a közlemény.

A szövetség szerint a helyzet már az erőszakspirál veszélyét hordozza, ezért nyilvános felszólításokat is megfogalmazott kifejezetten a Tisza Párt vezetőjének címezve.

A Médiaszövetség felszólításai Magyar Péterhez:

Felszólítjuk tehát Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal a rutinszerűen odavagdosott váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakmánk iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, s ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Ha nem ezt teszi, teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Ha ezt nem teszi meg, akkor a sajtó minden munkatársa öncenzúrára kényszerülhet a fenyegetések valóra váltásától félve.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy soha többet ne ragadtassa magát megalázó, szexista megjegyzésekre a női tudósítók láttán: akik közül az egyiket például azzal hessegette volna el, hogy már „foglalt a szíve”. Ha ezt nem teszi, joggal érezheti magát minden magyar nő megalázva, s Magyar Péter öntetszelgő kedvének kiszolgáltatva.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy soha többet ne hozzon nyilvánosságra érzékeny, személyes adatokat a magyar újságírókról, ahogy például ezt az ATV stúdiójából kirohanva tette nemrég, amikor az általa kritikával illetett ATV-s újságírók vallási hovatartozását posztolta ki. Ha ezt nem teszi meg, minden hívő magyar ember fenyegetve érezhet magát hitének megvallásában.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.

Nem politikai, hanem szakmai ügy

A Médiaszövetség hangsúlyozta: jelen megszólalása nem politikai, hanem szakmai állásfoglalás.

Nemcsak a jobboldali újságírók, hanem minden Magyar Péter által megtámadott magyar újságíró mellett kiállunk”

- írta a szervezet.