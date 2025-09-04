Hírlevél

Magyar Péter

„Eddig és ne tovább!” – kiállt a Médiaszövetség Magyarékkal szemben az újságírók védelmében

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség határozott közleményben ítélte el a Tisza Párt rendezvényein tapasztalt újságíró-ellenes atrocitásokat. A Médiaszövetség szervezete hangsúlyozta: nemcsak a jobboldali, hanem minden magyar újságíró mellett kiáll, és felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a sajtó elleni uszítással.
Magyar Pétermédiaszövetségmunkaújságírókuszítás

A Magyar Nemzeti  Médiaszövetség szerint tarthatatlan, hogy a Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegetik a munkájukat végző újságírókat.

A Médiaszövetség felszólítja Magyar Pétert az újságírók megbecsülésére.
A Médiaszövetség felemelte a szavát Magyar Péter újságírókat megbélyegző fellépései ellen. Fotó:MTI 

Médiaszövetség: elfogadhatatlan, hogy újságírók kerüljenek politikusok célkeresztjébe

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felidézte, hogy Magyar Péter korábban maga csitította a túlkapásokat, ma viszont nyíltan hergeli híveit a sajtó munkatársai ellen.

Mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett, s számunkra ez a jelenség elfogadhatatlanná vált. Úgy tartjuk: eddig és ne tovább!”

- fogalmaz a közlemény.

A szövetség szerint a helyzet már az erőszakspirál veszélyét hordozza, ezért nyilvános felszólításokat is megfogalmazott kifejezetten a Tisza Párt vezetőjének címezve.

A Médiaszövetség felszólításai Magyar Péterhez:

  • Felszólítjuk tehát Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal a rutinszerűen odavagdosott váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakmánk iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, s ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Ha nem ezt teszi, teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Ha ezt nem teszi meg, akkor a sajtó minden munkatársa öncenzúrára kényszerülhet a fenyegetések valóra váltásától félve.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy soha többet ne ragadtassa magát megalázó, szexista megjegyzésekre a női tudósítók láttán: akik közül az egyiket például azzal hessegette volna el, hogy már „foglalt a szíve”. Ha ezt nem teszi, joggal érezheti magát minden magyar nő megalázva, s Magyar Péter öntetszelgő kedvének kiszolgáltatva.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy soha többet ne hozzon nyilvánosságra érzékeny, személyes adatokat a magyar újságírókról, ahogy például ezt az ATV stúdiójából kirohanva tette nemrég, amikor az általa kritikával illetett ATV-s újságírók vallási hovatartozását posztolta ki. Ha ezt nem teszi meg, minden hívő magyar ember fenyegetve érezhet magát hitének megvallásában.
  • Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.

Nem politikai, hanem szakmai ügy

A Médiaszövetség hangsúlyozta: jelen megszólalása nem politikai, hanem szakmai állásfoglalás. 

Nemcsak a jobboldali újságírók, hanem minden Magyar Péter által megtámadott magyar újságíró mellett kiállunk”

- írta a szervezet.

 

