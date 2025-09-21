Hírlevél

Meggyőző fölénnyel nyert a Fidesz Józsefvárosban!

34 perce
Józsefvárosban helyi önkormányzati képviselő választást tartottak. A Fidesz 52-42 arányban nyert a balliberális jelölttel szemben. Kozma Lajos a Fidesz jelöltje így kommentált: Tegyük jobb hellyé Józsefvárost!
FideszKozma Lajosgyőzelemjózsefváros

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ez a leadott voksok több mint fele – írta a vasárnapi Magyar Nemzet.

Fidesz, Józsefváros, győzelem

A józsefvárosi Fidesz meggyőző fölénnyel nyert időközi választást
Fotó: Facebook/Kozma Lajos

Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a győztes 518 érvényes szavazatot kapott, míg a Kutyapárt botránya keveredett képviselőjelöltjére, Balázs Andrásra 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak.

A választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, heten érvénytelen szavazatot adtak le.

A Fidesz jelöltje meggyőző fölénnyel nyerte a helyi időközi választást.

A megválasztott képviselő, Kozma Lajos Facebook-oldalán nyilvánított köszönetet a választóknak, ahogyan fogalmazott:

„Köszönöm mindenkinek, aki élt a szavazati jogával és részt vett a választáson, továbbá

külön köszönöm mindazoknak, akik a rend mellé tették le a voksukat.”

Továbbá hangsúlyozta:

„Én állok a munka elébe. Tegyük jobb hellyé Józsefvárost!” 

A Fidesz jelöltje 52% szavazati aránnyal nyert, meggyőző fölénnyel.

Azonban a balliberális médium, a 444 nem tudta elviselni a vereséget, így elkezdték hazudni, valóságtagadás a köbön:

fideszes vereséget költöttek a valóságos baloldali kudarcból.

Fotó:  Magyar Nemzet 

Holott a választás eredménye ez lett:

 

Fotó: Képernyőkép / valasztas.hu 

 

