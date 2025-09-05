Tanulmányok és pályaív

Kásler Miklós március 1-jén született Budapesten. Édesapja, Dr. Kásler István jogász, édesanyja, Boda Aranka pedagógus volt. 1974-től a Szegedi Tudományegyetem II. számú Sebészeti Klinikáján kezdett dolgozni klinikai orvosként. 1986-tól az Országos Onkológiai Intézet fej-nyaksebészeti osztályának főorvosa, majd 1992-ben az intézet főigazgató főorvosává nevezték ki.

1994-től a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi tanára lett, később több hazai egyetem tanszékvezetőjeként is meghatározó szerepet játszott a felsőoktatásban. 2018 és 2022 között Magyarország emberi erőforrások minisztereként szolgált.

2022. novemberben a kultúráért is felelős miniszter, Csák János a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnökévé nevezte ki, 2023 márciusától pedig átvette az intézet szakmai irányítását is. 2025 júniusában ezt a posztot M. Lezsák Gabriella régész vette át tőle, miután Kásler Miklós a kulturális miniszter főtanácsadójaként folytatta munkáját.

Tudományos és szakmai tevékenység

1984-ben az orvostudományok kandidátusa, 2010-ben az MTA doktora lett. 1993-ban megalkotta a Nemzeti Rákkontroll Programot, amely a daganatos betegek korszerű és összehangolt ellátását biztosította, nemzetközi elismertséget szerezve Magyarországnak. 2017-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává választották.

Tudományos munkássága rendkívül gazdag: 16 szakkönyv, 7 önálló könyv, 76 könyvrészlet és több mint 250 hazai és nemzetközi közlemény fűződik a nevéhez.

Életmű és örökség

Kásler Miklós munkásságát a daganatos betegek gyógyításának reformja, az orvosi ellátás és a kutatás nemzetközi szintre emelése fémjelzi. Emellett meghatározó szerepet vállalt az orvosképzésben, számos tanszék vezetőjeként több generáció szakmai fejlődéséhez járult hozzá.

Vitályos Eszter is megosztotta a tragikus hírt

Nincsenek szavaim. Meghalt Kásler Miklós: Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak!

Imádkozzunk érte! – írta Vitályos Eszter a Facebook-oldalán a tragikus hírre reagálva.