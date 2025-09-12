Megsorozták, padlót fogott Von der Leyen az EP-ben

A felvételen Jorge Buxadé, a spanyol Vox és a Patrióták Európáért EP-képviselőcsoport tagja Ursula von der Leyenhez fordulva a következőket mondta:

„Tömeges és ellenőrizetlen bevándorlás. Egy zöld megállapodás romba dönti a gazdaságot. Cenzúra a közösségi oldalakon. Szerződések eltitkolása. Korrupció az üzleti világban. Kereskedelmi korlátozások a klímavédelem ügyében. Túlszabályozások. Tisztességtelen Verseny. Az európai országok elszállt államadóssága. Egyre magasabb adók. Bizonytalanság az utcákon. És soha nem látott bűnözés.

Ez az az Európa, amelyben az emberek odakint élnek. Az unió egyre gyengébb, és ön vezeti a történelem legrosszabb biztonságát.”

Buxadé szerint Von der Leyen aranyhegyeket ígért a gazdáknak, az állattenyésztőknek és a halászoknak. De elárulta őket, a Mercosur-megállapodással, az Egyesült Államokkal kötött egyezménnyel és egy kisebb, szigorúbb közös agrárpolitikával.

Önök elviszik az aranyat és másokra hagyják a terheket!”

– feddte meg a Bizottság elnökét a Patrióták spanyol képviselője.