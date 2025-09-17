Kemény választ adott Menczer Tamás az RTL-nek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatóját közösségi oldalán közzétett videóban arról kérdezta az RTL munkatársa, hogy feladata-e egy médiumnak patrióta habitus képviselete. A politikus egyértelmű igennel válaszolt:

Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazatója szerint minden sajtóorgánumnak a magyar érdekeket kéne szolgálnia

Fotó: Vajda János / MTI

Igen. Szerintem feladata lenne minden magyar politikusnak, minden pártnak és minden sajtóorgánumnak, vagy olyannak, aki a közélettel foglalkozik, hogy a magyar érdeket képviselje.”

Nem mindenki szolgálja a magyar érdekeket

Ugyanakkor a politikus azt is hozzátette, hogy nem minden közéleti szereplő képviseli a magyar érdekeket. Állítása szerint, a politikai ellenfeleik nem ezt teszik.