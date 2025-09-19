Hírlevél

Rendkívüli

Ma dől el Ukrajna sorsa? Zelenszkij már teljes pánikban van

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Aki a magyar határt megtámadja, terrorcselekményt követ el

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
A magyar határt támadó csoportok nem menekültek, hanem terroristák, és a kormány tíz éve állja a sarat a brüsszeli támadásokkal szemben is – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Terroristák! Nem ártatlan menekültek. Terroristák – hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki bejegyzésében, felidézve, hogy Ahmed H.-t és társait a bíróság elítélte a 2015-ös határzavargások miatt, mégis Brüsszel mentegette őket. Hozzátette: a magyar kormány azóta is folyamatosan védi az EU külső határát, és nem enged a nyomásnak, hogy bevándorláspárti fordulatot hajtson végre.

A magyar bevándorláspolitika továbbra is szigorú marad

Menczer leszögezte: nem lesz bevándorláspárti kormány Magyarországon, a kabinet pedig folytatja a határvédelem politikáját és a brüsszeli döntésekkel szembeni kiállást. 

Nem kell bevándorlás! És nem kell a Brüsszel által irányított bevándorláspárti bábkormány!”

 

