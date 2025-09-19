Menczer Tamás: Aki a magyar határt megtámadja, terrorcselekményt követ el

Terroristák! Nem ártatlan menekültek. Terroristák – hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki bejegyzésében, felidézve, hogy Ahmed H.-t és társait a bíróság elítélte a 2015-ös határzavargások miatt, mégis Brüsszel mentegette őket. Hozzátette: a magyar kormány azóta is folyamatosan védi az EU külső határát, és nem enged a nyomásnak, hogy bevándorláspárti fordulatot hajtson végre.

Fotó: Attila Kovács/MTI