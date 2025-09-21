Menczer Tamás kőkeményen kiosztotta a baloldali „független-objektív” sajtót

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a baloldali média képviselői ismét próbálták a megszokott forgatókönyvet: provokatív kérdésekkel akarták sarokba szorítani a jobboldali politikust. Menczer kimondta, amit sokan gondolnak.
Menczer Tamás azonban nem hagyta magát.
Nyíltan kimondta: a baloldali újságírók nem függetlenek és nem objektívek, hanem a baloldal politikai érdekeit szolgálják.
A politikus hangsúlyozta: a magyar emberek tisztán látják, hogy a baloldali sajtó évek óta politikai eszközként működik. A valóságot nem lehet eltakarni a propagandával.
Menczer Tamás a közösségi oldalán is megosztotta a jelenetet, hogy mindenki lássa, hogyan működik a baloldali média.