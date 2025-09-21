Hírlevél

Menczer Tamás kőkeményen kiosztotta a baloldali „független-objektív” sajtót

48 perce
Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda.
Menczer TamásDigitális Polgári Körök Első Országos Találkozóbaloldal

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a baloldali média képviselői ismét próbálták a megszokott forgatókönyvet: provokatív kérdésekkel akarták sarokba szorítani a jobboldali politikust. Menczer kimondta, amit sokan gondolnak.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás Forrás: Youtube

Menczer visszavágott

Menczer Tamás azonban nem hagyta magát. 

Nyíltan kimondta: a baloldali újságírók nem függetlenek és nem objektívek, hanem a baloldal politikai érdekeit szolgálják.

A valóságot nem lehet elhallgatni

A politikus hangsúlyozta: a magyar emberek tisztán látják, hogy a baloldali sajtó évek óta politikai eszközként működik. A valóságot nem lehet eltakarni a propagandával.

Videón is megmutatta

Menczer Tamás a közösségi oldalán is megosztotta a jelenetet, hogy mindenki lássa, hogyan működik a baloldali média.

 

