Rendkívüli

Ezer forint fölé vinné a benzin árát a Tisza energiapolitikája

illegális migráció

Menczer: Csak a Fideszen múlt, hogy Magyarország nem lett a Mohamedek országa

„De jó, hogy nincs köztünk Mohamed!” – mondta az oroszlányi polgármester az (iskolai) évnyitón. Igazat mondott, és menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás. Tíz éve védjük Magyarország és Európa határát, ezért nincsenek (hazánkban) Mohamedek – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
illegális migrációhatárvédelemmuszlimMohamedhatárkerítésMenczer Tamás

A kommunikációs igazgató a Facebook-oldalán azt írta: Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. „Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név...” – fogalmazott. „Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül” – mutatott rá Menczer.

A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek a határőrségnek
A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek a magyar rendőrség határvédelmi szervei számára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A Mohamedek. Tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé.”

Menczer szerint a bevándorlásra két válasz van. Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak.

Ha a bevándorlással kapcsolatban rosszul döntesz, a döntésedet soha többet nem tudod megváltoztatni” 

– hangsúlyozta a kommunikációs vezető. 

A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 

Tíz éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad.

– írta.

Ezért büntetnek minket napi egymillió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat.

„Visszatérve az oroszlányi polgármester szavaira – folytatta Menczer Tamás – a balliberális felháborodás hazug és álságos. Pont olyan, mint amikor a háborúellenes plakátokat támadták, mondván, azok károsak a gyerekekre.”

Nem a plakát veszélyes a gyerekekre. A háború veszélyes a gyerekekre. Most ugyanez a helyzet: nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre. A bevándorlás veszélyes a gyerekekre.”

Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak!”

„Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!” – üzente a fideszes képviselő. 

 

