Menczer: Csak a Fideszen múlt, hogy Magyarország nem lett a Mohamedek országa

A kommunikációs igazgató a Facebook-oldalán azt írta: Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. „Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név...” – fogalmazott. „Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül” – mutatott rá Menczer.
„A Mohamedek. Tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé.”
Menczer szerint a bevándorlásra két válasz van. Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak.
„Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak”
Ha a bevándorlással kapcsolatban rosszul döntesz, a döntésedet soha többet nem tudod megváltoztatni”
– hangsúlyozta a kommunikációs vezető.
A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be.
Tíz éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad.
– írta.
Ezért büntetnek minket napi egymillió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat.
„Visszatérve az oroszlányi polgármester szavaira – folytatta Menczer Tamás – a balliberális felháborodás hazug és álságos. Pont olyan, mint amikor a háborúellenes plakátokat támadták, mondván, azok károsak a gyerekekre.”
Nem a plakát veszélyes a gyerekekre. A háború veszélyes a gyerekekre. Most ugyanez a helyzet: nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre. A bevándorlás veszélyes a gyerekekre.”
Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak!”
„Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!” – üzente a fideszes képviselő.