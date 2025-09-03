Menczer: Csak a Fideszen múlt, hogy Magyarország nem lett a Mohamedek országa

A kommunikációs igazgató a Facebook-oldalán azt írta: Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. „Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név...” – fogalmazott. „Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül” – mutatott rá Menczer.

A migránsok továbbra is komoly kihívást jelentenek a magyar rendőrség határvédelmi szervei számára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A Mohamedek. Tíz éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé.”

Menczer szerint a bevándorlásra két válasz van. Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak.