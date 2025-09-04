Menczer: Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van – oszlik a Tisza!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint azonban ez hazugság.

Magyar Péter nem mer ellenem indulni, mert:

- gyáva,

- mindig nők szoknyája mögé bújik,

- nagyon kikapna

– üzente Menczer.

„A tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval még nehezebb jelölteket találni, az is visszalép, aki esetleg jelentkezett. A szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk.

Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza.”

Nem csoda. Ki adná ehhez a nevét? Ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz? Legfeljebb néhány expornós…

„Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a »Pedig mi tényleg elhittük…« klubot.”

Menczer Tamás végezetül azt üzente:

Várom a nagy bejelentést. Várlak, Peti. Ne félj!”

– utalt a Tisza Párt jelmondatára.