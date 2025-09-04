Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Tisza Párt

Menczer: Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van – oszlik a Tisza!

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A tiszások azt rebesgetik, hogy a 106 Magyar Péterből az eredeti az én választókörzetemben, Pest 3-ban akar indulni. Ezt akarja bejelenteni Kötcsén. Akkora a baj a Tiszánál, hogy minden hír jó, ami nem a Tisza-adóról szól” – írta Menczer Tamás csütörtökön a Facebook-oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártválasztási bukáshazugságMenczer TamásMagyar Péteradóemelés

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint azonban ez hazugság.

Magyar Péter nem mer ellenem indulni, mert:
- gyáva,
- mindig nők szoknyája mögé bújik,
- nagyon kikapna

– üzente Menczer.

„A tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval még nehezebb jelölteket találni, az is visszalép, aki esetleg jelentkezett. A szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk.

Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza.”

Nem csoda. Ki adná ehhez a nevét? Ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz? Legfeljebb néhány expornós…

„Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a »Pedig mi tényleg elhittük…« klubot.” 

Menczer Tamás végezetül azt üzente: 

Várom a nagy bejelentést. Várlak, Peti. Ne félj!” 

– utalt a Tisza Párt jelmondatára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!