Menczer: Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van – oszlik a Tisza!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint azonban ez hazugság.
Magyar Péter nem mer ellenem indulni, mert:
- gyáva,
- mindig nők szoknyája mögé bújik,
- nagyon kikapna
– üzente Menczer.
„A tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval még nehezebb jelölteket találni, az is visszalép, aki esetleg jelentkezett. A szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk.
Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza.”
Nem csoda. Ki adná ehhez a nevét? Ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz? Legfeljebb néhány expornós…
„Pár hónap és Magyar Péter Márki-Zayjal meg Fekete-Győrrel megalapíthatja a »Pedig mi tényleg elhittük…« klubot.”
Menczer Tamás végezetül azt üzente:
Várom a nagy bejelentést. Várlak, Peti. Ne félj!”
– utalt a Tisza Párt jelmondatára.