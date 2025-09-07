Magyar Péter elszólta magát Kötcsére menet

Menczer Tamás figyelmeztetett: a „magyar embereknek szóló nyelv” mögött titkolt adóemelés sejlik fel.

Menczer Tamás. Fotó: Facebook / Facebook

Menczer Tamás Facebook-videóban mutatta meg, ahogy Magyar Péter Kötcsére menet így fogalmazott:

Ahogy ismeritek a szakértőinket is mindig igyekeznek olyan nyelven beszélni, amit mi magyar emberek értünk és szeretünk is.”

Menczer szerint ez valójában annak a beismerése, hogy a Tisza Párt másképp beszél a választóknak, és másképp a szűk belső körnek.

A Tisza-adó brutális terheket hozna

A korábban kiszivárgott dokumentumok szerint a Tisza Párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely 22 és 33%-os személyi jövedelemadóval sújtaná a magyar dolgozókat. Ez nemcsak a tehetősebbeket érintené, hanem azokat is, akik jóval az átlagbér alatt keresnek. Magyar Péterék ezért próbálják elrejteni a valóságot – mert tudják, hogy adóterveik teljes elutasításba ütköznének.

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

Korábban a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán is beismerte: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Ez tökéletesen illeszkedik Magyar Péter mostani elszólásához, amely újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza a választók átverésére építi stratégiáját.

Menczer is figyelmeztet: a választók pénztárcája a tét

Menczer Tamás szerint a legfontosabb, hogy a magyar emberek tudják: ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, adóemeléseikkel súlyos összegeket vennének ki minden család zsebéből. Menczer szerint éppen ezért kell folyamatosan felhívni a figyelmet a Tisza valódi terveire, amelyeket igyekeznek szép szavakkal és „érthető nyelvvel” elrejteni.