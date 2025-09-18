Orbán Viktor szavai beigazolódtak – Menczer Tamás tényekkel támasztotta alá

Az RTL riportere arról faggatta Menczer Tamást, hogy Orbán Viktor szavai mennyire felelnek meg a valóságnak Svédország kapcsán.

Menczer Tamás. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A riporter így kérdezett:

Szóval azt mondja, hogy amit a magyar miniszterelnök úr mondott, az igaz, amit viszont a svéd statisztika állít, az hazugság.”

Menczer erre egyértelmű választ adott:

Azt mondom, hogy amit a miniszterelnök mondott, hogy a svédek kiiratkoztak a civilizációból, és ami Svédországban történik az barbarizmus, az tökéletesen igaz.”

Menczer: a valóság nem relativizálható

A vita során a riporter azzal próbálta cáfolni a miniszterelnök kijelentéseit, hogy nem történt annyi haláleset egy év alatt, mint amennyire Menczer hivatkozott. Menczer azonban pontosított:

Hát lehet, hogy nem az elmúlt egy évben történt. Arra nem gondolt?”

Menczer emlékeztetett:

Majdnem 300 kiskorú lányt gyanúsítanak, vannak olyanok, akiket szándékos emberölés miatt, vannak olyanok, akiket erőszakos bűncselekmények miatt, és vannak olyanok, akiket gondatlan emberölés miatt. Ön szerint ez jó? Csak kérdezem. Vágyja ezt az állapotot Magyarországon?”

Költői kérdéssel zárult a vita

Amikor a riporter azt próbálta hangsúlyozni, hogy ő kérdez és Menczer válaszol, a jobboldali politikus lezárta a vitát:

Ez a kérdés a válaszom, legyen akkor költői kérdés.”

Mit üzen a vita?

A csörte ismét rámutatott:

a liberális sajtó mindenáron relativizálni akarja a nyugati országok problémáit, miközben Magyarország kormánya világosan beszél a valóságról.

Orbán Viktor szavait Menczer Tamás most tényekkel és kemény kérdésekkel védte meg. Az üzenet egyértelmű: ami Svédországban történik, abból Magyarország tanulni fog – és nem engedi, hogy hasonló helyzet alakuljon ki hazánkban.