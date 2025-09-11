Ez a választás tétje! Menczer Tamás a nyilvánosság előtt ecsetelte, mi ért el a Fidesz-kormány, és mi várható Magyar Péteréktől. Íme, lehet választani!

Ez a kérdés, válasszatok! Menczer Tamás bemutatta a választások két alternatíváját Fotó: Illusztráció (Illyés Tibor/MTI)

Ez a választás tétje. Mi behoztuk az Otthon Startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a CSED és a GYED. Az idősek élelmiszer-utalványt kapnak, a fiatalok pedig az Otthon Start mellett adómentességet, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek. Ezt tesszük…

– emelt ki a legtöbb figyelmet kivívó kormányintézkedések közül néhányat a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a riporterek mikrofonja előtt állva.

És mi van a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?

– vágott a kommunikációs igazgató szavába az egyik sajtós.

Kapnak 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, 13. havi nyugdíjat és rezsicsökkentést

– válaszolt néhány riporter tiszteletlen közbevágása közepette a politikus.

Menczer szerint ez a választás tétje, ezek közül lehet választani

...itt nincsenek Mohamedek, nem hagyjuk hogy, belenyomjanak minket a háborúba, ez mind a választás tétje, hogyha jön a Tisza, akkor ugyanúgy, ahogyan a Tisza-adóról hallgatnak, ugyanúgy minden más brüsszeli követelést is megtesznek. Erről kell dönteniük a magyaroknak, hogy egy szuverenista magyar érdeket képviselő Orbán-kormányt akarnak, vagy egy Brüsszelt kiszolgáló, Tisza-adót bevezető és minden egyéb brüsszeli elvárást teljesítő Tisza-kormányt.

„Mindenki tud már a Tisza-adóról, mindenki tud a valódi szándékukról, mindenki tud arról, hogy át akarják verni az embereket és el akarják venni a pénzüket. Ilyenkor mi marad? Az, amit látunk. Hangoskodás, balhé, kakaskodás. Lökdösődés, fenyegetőzés, főbelövés, felakasztás" – fejtette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.