„Sok sikert a bevándorlókkal” – üzente Menczer a svéd kormánynak

Menczer Tamás posztjában arra reagált, hogy a svéd Európa-ügyi miniszter szerint Magyarországon rossz állapotban van a demokrácia. „Na jó, könnyű neki, ma ráért, ezek szerint ma nem robbantottak fel senkit” – írta a politikus.

Menczer Tamás. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Menczer Tamás: „Csodálatos mintademokrácia…”

A fideszes politikus ironikusan gratulált a svédeknek:

Szeretnék gratulálni a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le és senkit nem robbantottak fel.”

„Mi nem kérünk belőlük”

Menczer posztját azzal zárta:

Sok sikert a bevándorlókkal, kedves miniszter asszony! Mi nem kérünk belőlük.”

Hangsúlyozta: Magyarország megvédi határait és önálló döntéseit, nem engedi, hogy mások kényszerítsék rá a bevándorlási modellt.