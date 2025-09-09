Menczer Tamás: Abszurd és veszélyes, hogy Magyar Péter börtönnel fenyeget mindenkit, aki a Tisza-adóról beszél

Menczer Tamás a legújabb Facebook-videós bejegyzésében arra reagált, hogy Magyar Péter szerint azok, akik a Tisza Párt belső adóemelési terveiről beszélnek, bűnözőnek minősülhetnek, vagy akár a működési engedélyük felfüggesztésével is számolhatnak.

Menczer Tamás: A Tisza-adó tervét nem a Fidesz találta ki, hanem az a párt saját köreiből szivárgott ki Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás: A Tisza-adó tervét nem a Fidesz találta ki, hanem az a párt saját köreiből szivárgott ki

A Fidesz kommunikációs igazgatója „Börtön? Magyar Péter börtönbe zárna mindenkit, aki a Tisza-adóról beszél” címmel a felháborodásának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter börtönbe zárással fenyeget mindenkit aki meg meri említeni a Tisza véletlenül nyilvánosságra került, eltitkolt adóemelési terveit.

A politikus a bejegyzésében így idézte fel a történteket:

Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra lefordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja. Legyen ez esetünkben újságíró. De valószínűleg politikusokról is így gondolkodik.”

Menczer Tamás hozzátette, hogy a Tisza-adó tervét nem a Fidesz találta ki, hanem a párt saját köreiből szivárogtak ki.

Ott van Tarr Zoltán, ott van ez a Dálnoki nevű ember. Elmondták, hogy ha mindent elmondunk, akkor megbukunk. Nem szabad elmondani, és a választás után majd mindent lehet, mondta Tarr, majd jött a Dálnoki nevű ember, aki azt mondta, hogy egyetértek Magyar Péterrel, nem szabad elmondani a részleteket, mert akkor szétszednek bennünket”

– mondta a bejegyzésében Menczer Tamás, hogy aztán kitérjen a Tisza Párt gazdasági kabinetjének anyagára is.

Ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjétől a dokumentum, amit senki nem cáfolt, ami világosan mondja, hogy bruttó 400 ezer forint fölött, havi kereset fölött mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó, ez éves szinten százezreket, vagy adott esetben milliós nagyságrendet jelent. Az az összeg, amelyről beszélek, amit a Tisza-adóval kivesznek az önök és minden magyar zsebéből, ha hagyjuk, de nem hagyjuk”

– hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója.