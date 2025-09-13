Menczer Tamás: A harcos mindig az első polgár!

„Most megalapítjuk a Digitális Polgári Köröket. Ez helyes. Ugyanis nagy közösség vagyunk, sokfajta ember, sokfajta habitus, mindenkinek meg kell találni a helyét, mindenkinek segítenünk kell, hogy megtalálja a helyét.” – mondta el Menczer Tamás Facebook videó-bejegyzésében a Harcosok Klubja edzőtáborából.

Menczer Tamás a Harcosok órájában

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: a harcosok áldozatvállalása, vitái, küzdelmei, harcai taposták ki az utat, nyitották ki a kapukat a Digitális Polgári Körök és az abban szereplő emberek előtt.

Menczer Tamás a harcosokról

„Így tehát nagyon fontos, hogy mindenki tudja: A harcos az első polgár. Benneteket mindenhol az első szék illet, az első sor illet, mert a harcos mindig az első polgár”

– hangsúlyozta.