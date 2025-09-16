Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás odaszúrt: A Tisza csak egy digitális blöff

Hol van a tiszás??? A Tisza-adóhoz senki sem adja a nevét. A Tiszának nincsenek jelöltjei. Ezt Magyar Péter ma ismét beismerte. Keresik őket. Fél évvel a választás előtt… – írta Menczer Tamás videó bejegyzéséhez.
Menczer Tamásegyéni körzetTisza PártBlöffképviselő

Akinek nincsenek jelöltjei, aki egy országos virtuális csatát vív, annak a választókörzetekben élő emberek nem fontosak – állapítja meg Menczer Tamás a Tisza Párt nem létező jelöltjeivel kapcsolatban.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója
Fotó: Vajda János / MTI

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy ha nincs jelöltje egy pártnak egy körzetben, akkor mit tudhat az a párt az önkéntes tűzoltókról, a faluszépítőkről, a nemzetiségi vallási közösségekről? 

Saját választókörzetéről szólva elmondta:

„Az én választókörzetemben 60 milliárd forint érkezett, mióta én képviselő vagyok, és a kis, valóban civil szervezeteket, amelyeket említettem, néptáncosokat, satöbbi, sportolók, több százmillió forinttal, majdnem egymilliárd forinttal támogatta a kormány.”

Menczer Tamás keresi a tiszásokat

Szerinte az emberek látni fogják, hogy mi az igazság, de egyelőre szétnézve azt nem tudja, hogy hol van a tiszás képviselőjelölt. Ahogyana videó bejegyzéséhez fűzött mondatokban írja:

„Hol van a tiszás??? A Tisza-adóhoz senki sem adja a nevét. A Tiszának nincsenek jelöltjei. Ezt Magyar Péter ma ismét beismerte. Keresik őket. Fél évvel a választás előtt… A Tisza csak egy digitális blöff”

 

