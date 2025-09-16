Menczer Tamás odaszúrt: A Tisza csak egy digitális blöff

Akinek nincsenek jelöltjei, aki egy országos virtuális csatát vív, annak a választókörzetekben élő emberek nem fontosak – állapítja meg Menczer Tamás a Tisza Párt nem létező jelöltjeivel kapcsolatban.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy ha nincs jelöltje egy pártnak egy körzetben, akkor mit tudhat az a párt az önkéntes tűzoltókról, a faluszépítőkről, a nemzetiségi vallási közösségekről?
Saját választókörzetéről szólva elmondta:
„Az én választókörzetemben 60 milliárd forint érkezett, mióta én képviselő vagyok, és a kis, valóban civil szervezeteket, amelyeket említettem, néptáncosokat, satöbbi, sportolók, több százmillió forinttal, majdnem egymilliárd forinttal támogatta a kormány.”
Szerinte az emberek látni fogják, hogy mi az igazság, de egyelőre szétnézve azt nem tudja, hogy hol van a tiszás képviselőjelölt. Ahogyana videó bejegyzéséhez fűzött mondatokban írja:
„Hol van a tiszás??? A Tisza-adóhoz senki sem adja a nevét. A Tiszának nincsenek jelöltjei. Ezt Magyar Péter ma ismét beismerte. Keresik őket. Fél évvel a választás előtt… A Tisza csak egy digitális blöff”