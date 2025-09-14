Menczer Tamás csattanós választ adott a Telexnek

Menczer Tamás korábban is egyértelművé tette már, hogy mit értenek a poloska szó alatt, azonban mai napig nem értették meg egyes balliberális újságírók, hogy mit takar a kifejezés.
Márciusban ezt írta Menczer:
poloska az a kártevő, aki lehallgatja a feleségét. Kicsi, nem csoda, hogy magadra ismertél! Ne bújj az emberek mögé!
– írta közösségi oldalán akkor a kommunikációs igazgató.
Menczer Tamás új Facebook-videójában balliberális újságírók érdeklődésére elmondta, hogy
Magyar Péter a poloska.
Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy „átteleltek a poloskák, és jön a tavaszi nagytakarítás”. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a kijelentés egyértelműen Magyar Péterre vonatkozott, aki szerinte sosem tudja majd lemosni magáról, hogy elárulta a családját.
„Ez az ember fölvette a saját feleségét a saját konyhájukban vagy nappalijukban. Az egész politikai karrierjét arra építi, hogy a saját családját tönkretette, a saját családját elárulta.
Ő a poloska. Most, hogy ennél melyik bűne, hibája a legnagyobb, ezt az emberekre bízzuk, hogy ezt eldöntsék. A hazugság, a Tisza-adó, a Brüsszel-pártiság, az ukránpártiság vagy a poloskaság, hogy melyik hibája és bűne a legnagyobb, ezt majd az emberek eldöntik. De hogy ki a poloska?”
– tette fel a kérdést Menczer, majd később így zárta le a kérdést:
„Rólam nem mondja azt a feleségem, hogy egy valamilyen szerű képződmény vagyok. Nyilván nem véletlenül mondja ezt Varga Judit. Hát még kérdezi, hogy miért poloska a poloska?”