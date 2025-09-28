Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff

Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett egy olyan videórészletet, amelyben Forsthoffer Ágnest kérdezik arról, hogy a saját választási körzetében ő lesz-e a Tisza Párt jelöltje, illetve ki indul majd ott a párt színeiben. Az ellenzéki politikus, a Tisza Párt alelnökeként azonban csak annyit tudott válaszolni, hogy neki semmilyen információja nincs erről.

Menczer Tamás: Forsthoffer Ágnes saját magát járatja le

A Fidesz kommunikációs igazgatója ezt a helyzetet nem hagyta szó nélkül. Bejegyzésében így fogalmazott:

Magyar Péter szerint mi járatjuk le Forsthoffer Ágnest. Az igazság az, hogy lejáratja ő saját magát.”

Majd a helyzetet értékelve Menczer hozzátette: