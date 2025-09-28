Hírlevél

Menczer Tamás: A Tisza csak egy digitális blöff

41 perce
A Fidesz kommunikációs igazgatója újabb példát hozott fel arra, szerinte mennyire szervezetlen és hiteltelen a Tisza Párt működése. Menczer Tamás a Facebook-bejegyzésében egy olyan interjú részletét osztotta meg, amelyben Forsthoffer Ágnes, Magyar Péter pártjának az egyik vezetője, még a saját választókerületében sem tudta megnevezni, ki lesz ott a Tisza jelöltje.
Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett egy olyan videórészletet, amelyben Forsthoffer Ágnest kérdezik arról, hogy a saját választási körzetében ő lesz-e a Tisza Párt jelöltje, illetve ki indul majd ott a párt színeiben. Az ellenzéki politikus, a Tisza Párt alelnökeként azonban csak annyit tudott válaszolni, hogy neki semmilyen információja nincs erről.

Menczer Tamás: Forsthoffer Ágnes saját magát járatja le.
Menczer Tamás: Magyar Péter szerint mi járatjuk le Forsthoffer Ágnest. Az igazság az, hogy lejáratja ő saját magát. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás: Forsthoffer Ágnes saját magát járatja le

A Fidesz kommunikációs igazgatója ezt a helyzetet nem hagyta szó nélkül. Bejegyzésében így fogalmazott:

Magyar Péter szerint mi járatjuk le Forsthoffer Ágnest. Az igazság az, hogy lejáratja ő saját magát.”

Majd a helyzetet értékelve Menczer hozzátette: 

A Tisza csak egy digitális blöff.”

 

