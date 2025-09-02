Menczer Tamás: A Tiszát meg kell, és meg is fogjuk állítani!

Menczer úgy folytatta: az is biztossá vált, hogy a tiszások becsapnak, hazudnak és átvernek, hiszen ígértek már mindent.

Volt itt örök élet, ingyen sör, minden volt már. Ehhez képest mi derült ki? Adót akarnak emelni brutális mértékben”

– szögezte le a kommunikációs igazgató, aki feltette a kérdést: vajon miért csinálják ezt?

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (kép forrása: Facebook)

„Nyilvánvaló, Brüsszel ezer éve ezt akarja. A brüsszeli javaslatokban és utasításokban ezer éve ott van, (hogy) a pénzt az emberektől elvenni, és akkor lehet kedvezni a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek” – fogalmazott.

Hozzátette, az is biztos, hogy ezt nem a Fidesz találta ki.

„Nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, meg a mesterséges intelligencia, meg Óz, a nagy varázsló, meg nem tudom én, kicsoda.”

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be, hogy ezt akarják megvalósítani.

„Meg kell őket állítani – és meg is fogjuk állítani”

– ígérte Menczer Tamás.