Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

Harcosok órája

Menczer Tamás: Orbán Viktortól erős beszéd, komoly bejelentések várhatók

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt Német Balázs vendége a Harcosok Órájának különkiadásában, a Digitális Polgári Körök találkozójának helyszínén, a Papp László Sportarénában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harcosok órájanémeth balázsMenczer Tamás

Mások mellett Menczer Tamás volt a Harcosok Órája maratoni adásának vendége, a Papp László Sportarénában, a Digitális Körök országos találkozóján. A kommunikációs igazgató a Harcosok Órája különkiadásában felidézte: nemrég a balliberális sajtóval is beszélt, „már látom az arcukon a csalódottságot, ha meglátnak” – fogalmazott. Szerinte az említett sajtó képviselői „egy kicsit letargikusak”, mert „látják, hogy erősödünk”.

Az offline térben, a mindennapokban senki nem ér a nyomunkba sem”

 – szögezte le, felidézve, megalapították a Harcosok Klubját és a Digitális Polgári Köröket is.

„Nyomjuk, még bő 200 nap a választás, azt megnyerjük és folytatjuk!” – buzdított Menczer Tamás az élő műsorban.

Nagyon erős beszéd lesz, komoly bejelentésekkel

 – így „konferálta fel” Orbán Viktor későbbi beszédét. Valódi ünnep lesz ez a mai nap – jelentette ki a Harcosok Órájában Menczer Tamás..

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!