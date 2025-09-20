Menczer Tamás: Orbán Viktortól erős beszéd, komoly bejelentések várhatók

Mások mellett Menczer Tamás volt a Harcosok Órája maratoni adásának vendége, a Papp László Sportarénában, a Digitális Körök országos találkozóján. A kommunikációs igazgató a Harcosok Órája különkiadásában felidézte: nemrég a balliberális sajtóval is beszélt, „már látom az arcukon a csalódottságot, ha meglátnak” – fogalmazott. Szerinte az említett sajtó képviselői „egy kicsit letargikusak”, mert „látják, hogy erősödünk”.

Az offline térben, a mindennapokban senki nem ér a nyomunkba sem”

– szögezte le, felidézve, megalapították a Harcosok Klubját és a Digitális Polgári Köröket is.

„Nyomjuk, még bő 200 nap a választás, azt megnyerjük és folytatjuk!” – buzdított Menczer Tamás az élő műsorban.

Nagyon erős beszéd lesz, komoly bejelentésekkel

– így „konferálta fel” Orbán Viktor későbbi beszédét. Valódi ünnep lesz ez a mai nap – jelentette ki a Harcosok Órájában Menczer Tamás..