Menczer Tamás úgy helyretette az RTL riporterét, hogy a fal adta a másikat

Amit a magyar miniszterelnök mondott, az helytálló, egy, ami Svédországban történik az barbarizmus, és a svédek kijelentkeztek a civilizációból. Ez az első állításom. Másodsorban. Ugye mivel védekeznek a svédek? Hogy ennek a 284, ha jól emlékszem, 284 vagy 280, kiskorú lánynak vagy kiskorú lány nem mindegyike gyilkosság vádjával áll bíróság előtt. Vannak olyanok, akik gyilkosság vádjával, vannak olyanok, akik gondatlan emberölés vádjával, és vannak olyanok, akik súlyos testi sértés vádjával. Ez a svéd védekezés, gratulálok! – válaszolt az RTL propagandistájának Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Fotó: Bach Máté

Mint korábban beszámoltunk róla: felháborító hazugságoknak nevezte Orbán Viktornak a svédországi közállapotokról kifejtett véleményét Ulf Kristersson. A svéd kormányfő az X platformon adott válaszához gunyorosan hozzáfűzte, hogy a magyar miniszterelnök éppen „lebontja a jogállamiságot” és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat. Orbán Viktor korábbi posztjában ugyanis a Svédországban eluralkodó katasztrofális társadalmi helyzetről beszélt. Mint mondta, Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt. Nem egy embert öltek meg közösen, (hanem) mindegyik külön-külön.

A maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni. Svédországban! Na, így mennek tönkre. Minden szabály, minden rend fölbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Már nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem (arról, hogy) ezek kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött, a jó Isten tudja, pontosan mikor, és aminek az elmúlt 15 évben láttuk az egymást követő stációit”

– fejtette ki Orbán Viktor.

Menczer: Svédországban augusztusig 113 lövöldözés

– A svéd mintademokráciában az idei 2025-ös évben augusztusig, tehát az első nyolc hónapban 113 lövöldözés volt. Szintén augusztus végéig Svédországban a svéd mintademokráciában, ahol a Rule of Law legnagyobb uralma van, 119 robbantás történt. Szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy Svédországban gyakorlatilag kétnaponta valakit lelőnek, vagy felrobbantanak. Ez a svéd mintademokrácia – jelentette ki.