Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Menczer Tamás

Így tenné tönkre a Tisza a magyar családokat

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Őt már csak úgy hívom, hogy Tarr »a választás után mindent lehet« Zoltán” – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pénteki Facebook-videójában. Szerinte a Tisza adót emelne, leválasztanák Magyarországot az orosz olajról és gázról, a rezsi 3,5-szeresére emelkedik, jönne az 1000 forintos benzin. És ez még csak a kezdet!
Menczer TamásTarr ZoltánTisza PártFidesz-KDNPadóemelés

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arról beszélt, milyen következményei lennének, ha a Tisza párt kormányra kerülne. Szerinte Tarr Zoltán alelnök kiszivárgott hangfelvétele mindent elárul a terveikről.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás a Harcosok órájában (kép forrása: YouTube)

A kormánypárti politikus szerint 65 munkacsoport és 300 ember dolgozik a Tisza programján, amelynek első pontja az adóemelés:

Adót emelnek, és elveszik a pénzedet. Nem lesz áfacsökkentés.”

Menczer Tamás hozzátette: az energiaárak brutálisan megugranának, leválasztanák Magyarországot az orosz olajról és gázról, a rezsi 3,5-szeresére emelkedik, és jön az ezer forintos benzin.

Ez még csak a kezdet

A „választás után mindent lehet” logika pedig baljós jövőt vetít előre, ugyanis nem lehet tudni, mit terveznek a jövőre nézve Ukrajna vonatkozásában, a bevándorlók vonatkozásában és minden más vonatkozásában.

Menczer szerint a program végső soron a multik, bankok és energiacégek érdekeit szolgálná, és azt valósítaná meg, amit Brüsszel évek óta követel.

 

 

