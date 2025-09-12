Így tenné tönkre a Tisza a magyar családokat

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója arról beszélt, milyen következményei lennének, ha a Tisza párt kormányra kerülne. Szerinte Tarr Zoltán alelnök kiszivárgott hangfelvétele mindent elárul a terveikről.

Menczer Tamás a Harcosok órájában (kép forrása: YouTube)

A kormánypárti politikus szerint 65 munkacsoport és 300 ember dolgozik a Tisza programján, amelynek első pontja az adóemelés:

Adót emelnek, és elveszik a pénzedet. Nem lesz áfacsökkentés.”

Menczer Tamás hozzátette: az energiaárak brutálisan megugranának, leválasztanák Magyarországot az orosz olajról és gázról, a rezsi 3,5-szeresére emelkedik, és jön az ezer forintos benzin.

Ez még csak a kezdet

A „választás után mindent lehet” logika pedig baljós jövőt vetít előre, ugyanis nem lehet tudni, mit terveznek a jövőre nézve Ukrajna vonatkozásában, a bevándorlók vonatkozásában és minden más vonatkozásában.

Menczer szerint a program végső soron a multik, bankok és energiacégek érdekeit szolgálná, és azt valósítaná meg, amit Brüsszel évek óta követel.