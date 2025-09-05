Menczer Tamás: 140 millió forintból épültek új játszóterek a Budakörnyéken

Menczer Tamás a budakörnyéki játszótérfejlesztések sikerességéről beszámoló videós Facebook-bejegyzése mellé azt írta, hogy: „A gyermek a legnagyobb kincs! Játszótereket építünk a kisgyermekes családoknak. 11 település, 140 millió forint. Eddig. Hajrá, Budakörnyéke!”

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében hangsúlyozta:

Külön öröm számomra, hogy itt Budakörnyékén nagyon sok család él, gyermekes, kisgyermekes család, hála Istennek a gyermek a legnagyobb kincs és a legnagyobb öröm, ezért úgy döntöttem képviselőségem kezdetén, hogy játszótereket fogunk építeni.”

A politikus hozzátette:

11 településen 140 millió forint értékben építettünk mostanáig játszótereket ebben az első képviselői ciklusomban, és jelenleg is Budajenőn, Szentkereszten és Tinnyén zajlik vagy kezdődik játszótér építése vagy felújítása. Szentkereszten múlt hétvégén állapodtam meg a polgármester úrral abban, hogy ott is játszóteret fogunk építeni.”

A fejlesztések célja, hogy a budakörnyéki családok gyermekeinek biztonságos és korszerű közösségi tereket biztosítsanak. Menczer szerint a családbarát környezet megteremtése nemcsak a gyerekek, hanem az egész közösség életminőségét javítja.