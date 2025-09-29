„Erőt mutatunk, de nem erőszakot” – kemény szavakkal bírálta a Tisza Pártot Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Orbán Viktor vezetésével ez az út a józan észről, a családok és a nyugdíjasok támogatásáról szól. A kommunikációs igazgató kiemelte a családi adókedvezményt, a duplázott támogatásokat, az édesanyák adómentességét – amely most a háromgyermekeseket érinti, januártól pedig a kétgyermekesekre is kiterjed. Hangsúlyozta a 13. havi nyugdíjat, az élelmiszerutalványokat, a fiatalok adómentességét és az egymillió új munkahelyet. Hozzátette: mindehhez béke és biztonság társul.

Menczer Tamás szerint két út van előttünk

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Tisza Párt útja

A másik lehetőségnek Menczer a Tisza Párt által képviselt politikát nevezte, amely szerinte adóemeléseket, 1000 forintos benzint, három és félszeres rezsit, valamint Ukrajna és Brüsszel kiszolgálását jelentené. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: ez az irány együtt járna a migránsok beengedésével.

„Erőt mutatunk, de nem erőszakot”

A videóban Menczer az emberi magatartásbeli különbségekre is kitért. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza körül agresszió, lökdösődés, akasztásról és főbelövésről szóló kijelentések, valamint fegyverrel közlekedés jellemző. Ezzel szemben a Fidesz és támogatóik „az erőt mutatják meg, de nem kell hozzá tiszta”, utalva a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök eseményeire.