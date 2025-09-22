Rezsicsökkentés humbug? Menczer Tamás keményen nekiment Magyar Péternek

A videóban Menczer Tamás az egyik útnak a magyar szuverenista utat nevezte: „Otthon Start, családi adókedvezmény, időseknek élelmiszer-utalvány, fiataloknak adómentesség, egymillió munkahely, (...) béke és biztonság” – sorolta, hozzátéve: ez, amit Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP és a kormány ajánl.

Ezzel szemben van pontosan az, amit Brüsszel évek, vagy akár évtizedes távlatban követel tőlünk. Adóemelés, társasági adó megemelése brutálisan, tőkejövedelmek megadóztatása, rezsicsökkentés eltörlése”

– tette hozzá, azzal a kiegészítéssel:

Magyar Péter is elmondta, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, meg Gerzsenyi Gabriella is elmondta, hogy káros, rossz, meg kell szüntetni. Ezt is Brüsszel követeli”.

A kommunikációs igazgató felhívta a figyelmet arra is: a leválás az orosz gázról azt jelentené, hogy „három és félszeres sávba megy a rezsi, a leválás az orosz olajról meg ezer forintos benzint jelentene”. Beszélt arról is: ez az, amit Brüsszel követel, és amiről „a tiszások vagy titokban, vagy nyíltan elmondták, hogy ők megcsinálnák ezt”.