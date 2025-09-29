Kifulladt a Tisza, maradt a cirkusz

Egy fórumon Menczer Tamás aláhúzta, hogy őt aztán nem lehet azzal vádolni, hogy kedveli Magyar Pétert. De soha eszébe nem jutott sem vele kapcsolatban, sem korábbi ellenfeleivel kapcsolatban, hogy fel kellene akasztani, hogy le kéne lőni, hogy fizikailag meg kellene semmisíteni.

Menczer Tamás szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt hozta a fizikai erőszakot a közéletbe.

Forrás: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

A fizikai erőszakot a tiszások hozták be.

Menczer Tamás hozzátette, hogy ezekre a megnyilvánulásokra utólag csak legyintenek, mintha ártatlan tréfa vagy „művészi szabadság” lenne, pedig ez veszélyes határátlépés.