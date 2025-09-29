Hírlevél

Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Menczer Tamás

Kifulladt a Tisza, maradt a cirkusz

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint elképesztő, hogy a politikai vitákat a fizikai erőszak szintjére akarják süllyeszteni. Menczer Tamás közösségi oldalára feltett videójában kitért arra, hogy mivel a párt lebukott adóterveikkel, érvek helyett csak a balhé maradt.
Menczer TamáshatárátlépésTisza PártTisza-adóbotrányfizikai erőszakbalhéMagyar Péter

Egy fórumon Menczer Tamás aláhúzta, hogy őt aztán nem lehet azzal vádolni, hogy kedveli Magyar Pétert. De soha eszébe nem jutott sem vele kapcsolatban, sem korábbi ellenfeleivel kapcsolatban, hogy fel kellene akasztani, hogy le kéne lőni, hogy fizikailag meg kellene semmisíteni. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a Magyar Péter vezette Tisza Párt hozta a fizikai erőszakot a közéletbe.
Forrás: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

A fizikai erőszakot a tiszások hozták be. 

Menczer Tamás hozzátette, hogy ezekre a megnyilvánulásokra utólag csak legyintenek, mintha ártatlan tréfa vagy „művészi szabadság” lenne, pedig ez veszélyes határátlépés.

Agresszió, lökdösődés, gyűlölet: ez a Tisza Párt igazi arca

Kifogytak az érvekből, maradt a kakaskodás

A politikus szerint a Tisza Párt akciói egyre inkább a botránykeltésről szólnak, és ezzel akarják elterelni a figyelmet a saját botrányaikról

Már mindenki tud a Tisza-adóról és arról, hogy át akarják verni az embereket és el akarják venni a pénzüket. Ilyenkor mi marad? A balhézás, hangoskodás és a kakaskodás...” 

húzta alá végül.

