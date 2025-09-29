Kifulladt a Tisza, maradt a cirkusz

Egy fórumon Menczer Tamás aláhúzta, hogy őt aztán nem lehet azzal vádolni, hogy kedveli Magyar Pétert. De soha eszébe nem jutott sem vele kapcsolatban, sem korábbi ellenfeleivel kapcsolatban, hogy fel kellene akasztani, hogy le kéne lőni, hogy fizikailag meg kellene semmisíteni.
A fizikai erőszakot a tiszások hozták be.
Menczer Tamás hozzátette, hogy ezekre a megnyilvánulásokra utólag csak legyintenek, mintha ártatlan tréfa vagy „művészi szabadság” lenne, pedig ez veszélyes határátlépés.
A politikus szerint a Tisza Párt akciói egyre inkább a botránykeltésről szólnak, és ezzel akarják elterelni a figyelmet a saját botrányaikról.
Már mindenki tud a Tisza-adóról és arról, hogy át akarják verni az embereket és el akarják venni a pénzüket. Ilyenkor mi marad? A balhézás, hangoskodás és a kakaskodás...”