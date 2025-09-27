Újabb lebukás! A Tisza Párt lefeküdt Brüsszelnek

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tarr Zoltánról készül felvétel egyértelműen jelzi, hogy a Tisza Párt készen áll Ukrajna, a migráció és az LMBTQ-ügyek kapcsán Brüsszel feltételeit végrehajtani.
Pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”
– idézte Menczer Tarr Zoltán újpesti fórumon elhangzott szavait.
A politikus felidézte Ursula von der Leyen kijelentéseit, amelyek szerint a pénzek feltétele a brüsszeli elvárások teljesítése.
A Tisza Párt beállna a sorba, mi viszont megőrizzük a magyar értékeket és érdekeinket”
– fogalmazott Menczer.