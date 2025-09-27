Hírlevél

Menczer Tamás

Újabb lebukás! A Tisza Párt lefeküdt Brüsszelnek

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Frissen előkerült felvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt kész Brüsszel politikai elvárásait teljesíteni az uniós forrásokért cserébe. Menczer Tamás közösségi oldalán hangsúlyozta: a kormány ezzel szemben úgy hozza haza a pénzeket, hogy közben megvédi a magyar érdekeket és értékeket.
Menczer TamásBrüsszelfórumTarr ZoltánTisza PártÚjpestfelvételUrsula von der LeyenUkrajnamigráció

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tarr Zoltánról készül felvétel egyértelműen jelzi, hogy a Tisza Párt készen áll Ukrajna, a migráció és az LMBTQ-ügyek kapcsán Brüsszel feltételeit végrehajtani.

Menczer Tamás
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke újra elszólta magát egy újpesti fórumon - Menczer Tamás keményen kiosztotta
Forrás: Facebook/Újpest-káposztásmegyeriek

Pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.” 

– idézte Menczer Tarr Zoltán újpesti fórumon elhangzott szavait. 

Új felvétel: Tarr Zoltán kivégezte a Tisza Pártot?

„Aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére”

A politikus felidézte Ursula von der Leyen kijelentéseit, amelyek szerint a pénzek feltétele a brüsszeli elvárások teljesítése. 

A Tisza Párt beállna a sorba, mi viszont megőrizzük a magyar értékeket és érdekeinket” 

– fogalmazott Menczer.

