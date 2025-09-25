Hírlevél

Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

Menczer Tamás: Lebuktak a balliberális hazugsággyár szereplői

A Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a baloldalt, amiért szerinte alaptalan, bizonyítékok nélküli vádakkal próbálják lejáratni a kormánypártot. Menczer Tamás szerint a jelentés egyértelműen kimondta, hogy nincs politikusi és kiskorú érintettség, ugyanakkor külföldi titkosszolgálati szál is felmerült az ügyben. A politikus hangsúlyozta: „Lebuktatok. Felelni fogtok! Aki ebben részt vett vagy részt vesz, az bíróság előtt fog felelni!”
Menczer Tamásvizsgálatiálhír botrány

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook-bejegyzésben ismételten visszautasította azokat a baloldali pártok és médiumok által terjesztett álhíreket és hamis vádakat, amelyek politikusok érintettségét sugallták a Szőlő utcai fiatalkorúak javítóintézete körül már tíz éve zajló büntetőüggyel kapcsolatban.

Menczer Tamás rámutatott, hogy a hivatalos vizsgálati jelentés világosan rögzíti: sem kiskorú, sem politikus nem érintett az ügyben.
Menczer Tamás: Tanúmeghallgatások történtek, és azok, akik megfogalmaztak vádakat, azok semmilyen bizonyítékkal nem tudtak ezzel kapcsolatban szolgálni Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Itt egy aljas, alpári és egészen felfoghatatlan politikai támadás zajlik

Menczer Tamás rámutatott, hogy a hivatalos vizsgálati jelentés világosan rögzíti: sem kiskorú, sem politikus nem érintett az ügyben, és a tanúmeghallgatások sem szolgáltattak semmiféle bizonyítékot az ellenkezőjére.

A jelentés azt állítja, hogy nincs kiskorú érintettje ennek az ügynek. A jelentés azt állítja, hogy nincs politikus érintettje, minden politikusérintettség teljesen kizárható. A jelentés azt is állítja, hogy tanúmeghallgatások történtek, és azok, akik megfogalmaztak vádakat, azok semmilyen bizonyítékkal nem tudtak ezzel kapcsolatban szolgálni”

– idézte a dokumentum megállapításait Menczer.

A kommunikációs igazgató hozzátette, hogy az ügyben egy külföldi titkosszolgálati szál is felmerült, ami szerinte tovább erősíti a gyanút, hogy politikai lejáratási kísérlet zajlik Magyarország ellen.

Itt egy aljas, alpári és egészen felfoghatatlan politikai támadás zajlik, és nagyon helyes, hogyha mindenki, aki ebben részt vett, vagy részt vesz, az bíróság előtt felel a tetteiért és a mondataiért”

– szögezte le a fideszes politikus.

Menczer Tamás ugyanakkor kiemelte, hogy nem csupán a baloldali politikusok, köztük Tordai Bence vagy a Demokratikus Koalíció tagjai foglalkoztak a vádakkal, hanem a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter is.

A Tisza-adó óta óriási lekvárban vannak, ahogy Tarr Zoltán elmondta. Kipukkadtak, lebuktak, megbuktak, és ezért kell minden aljasságot bevetni”

– fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy az emberek tisztán látják a helyzetet, és ezért megfelelően fogják megítélni a történteket.

 

