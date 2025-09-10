Menczer Tamás higgadtságra kér mindenkit a lengyelországi események kapcsán

Menczer Tamás Facebook-posztban reagált a lengyelországi eseményekre.

Menczer Tamás mindenkit higgadtságra int a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Most az a dolgunk, mindenkinek az a dolga, hogy Donald Trumpot segítse

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint három alapvető tanulságot kell levonni a történtekből.

Szerintem ilyenkor három dolog nagyon fontos. Az első az az, hogy rendkívül higgadtnak kell maradni. A másik az az, hogy meg kell nézni, meg kell vizsgálni egészen pontosan, hogy mi történt. És a harmadik tanulság az az, hogy ez az eset is azt mutatja, hogy nekünk, magyaroknak, Orbán Viktornak és a kormánynak igazunk volt, és most is igazunk van. Ezt a háborút be kell fejezni, ezt a háborút le kell zárni!”

– írta Menczer.

A politikus rámutatott: Magyarország közvetlen szomszédságában zajlik a konfliktus, így a kockázatok is jóval nagyobbak:

Mi itt vagyunk a szomszédban, nem sok száz vagy ezer kilométerrel arrébb. És ilyen helyzetben, amikor háború van a szomszédságodban, akkor pontosan tudod, hogy egy félreértés, egy hibás döntés is óriási kockázattal járhat.”

Bejegyzésében Menczer felidézte, hogy 2022-ben már megszületett egy megállapodás Isztambulban, amely a háború lezárását célozta, de – mint fogalmazott – a háborúpártiak megakadályozták annak aláírását.

2022-ben nem sokkal a háború kitörése után volt egy megállapodás Isztambulban, megvolt a szöveg, megvolt a megállapodás. Mindenki alá akarta írni, aztán a háborúpártiak megakadályozták, hogy Ukrajna és Zelenszkij ezt aláírja, már akkor lezárhatták, lezárhattuk volna ezt a háborút”

– mondja a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki hozzátette azt is, hogy szerinte a jelenlegi helyzetben egyértelmű a feladat: