Menczer Tamás: A kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni

Menczer Tamás élesen bírálta a Tisza Pártot és annak vezetőjét a Patriótának adott interjúban . „Ki adná ehhez a nevét?” – tette fel a kérdést a politikus a képviselőjelöltek felállítására vonatkozóan. Szerinte vagy régi szocialistákat és DK-sokat fognak elővenni, „akik már ezerszer leszerepeltek”, vagy egyáltalán nem találnak senkit, ugyanis a korábbi lebukások miatt senki nem vállalja a kockázatot.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péternek nagyon nehéz lesz 106 jelöltet felállítani. Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Jelöltek nélkül nincs képviselet

Menczer Tamás úgy látja, a jelöltállítás komoly kihívás elé állítja a pártot a következő választásokon, hiszen ez a minimumfeltétele annak, hogy a választópolgárokat képviseljék. Szerinte a Tisza Párt most ebben a helyzetben van.

Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak”

– húzta alá a politikus.