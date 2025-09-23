Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: A kutya se akar Magyar Péterhez csatlakozni

A Tisza Párt képtelen lesz 106 jelöltet kiállítani, mert senki nem akarja a nevét adni a párt botrányaihoz és a Tisza-adóhoz - vélekedett a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer TamásTisza PártDKjelöltállításképviselőjelöltkockázatszocialista

Menczer Tamás élesen bírálta a Tisza Pártot és annak vezetőjét a Patriótának adott interjúban . „Ki adná ehhez a nevét?” – tette fel a kérdést a politikus a képviselőjelöltek felállítására vonatkozóan. Szerinte vagy régi szocialistákat és DK-sokat fognak elővenni, „akik már ezerszer leszerepeltek”, vagy egyáltalán nem találnak senkit, ugyanis a korábbi lebukások miatt senki nem vállalja a kockázatot. 

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péternek nagyon nehéz lesz 106 jelöltet felállítani. Forrás: Facebook/Menczer Tamás

Jelöltek nélkül nincs képviselet

Menczer Tamás úgy látja, a jelöltállítás komoly kihívás elé állítja a pártot a következő választásokon, hiszen ez a minimumfeltétele annak, hogy a választópolgárokat képviseljék. Szerinte a Tisza Párt most ebben a helyzetben van.

Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak” 

– húzta alá a politikus.

 

