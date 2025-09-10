Menczer Tamás durván kiosztotta Magyar Pétert

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Menczer Tamás szerdán Németh Balázs műsorvezető vendége volt a Harcosok órája című műsorban, ahol külpolitikai kitekintést követően a belpolitikai aktualitásokat elemezte.

Menczer Tamás: lebuktak. Ilyenkor ez marad: balhé, kakaskodás, hangoskodás, lökdösődés, fenyegetődzés, főbelövés, felakasztás Fotó: YouTube

Menczer Tamás: A Tisza a balhé, a kakaskodás és a fenyegetődzés pártja

A Fidesz kommunikációs igazgatója a beszélgetés elején azt hangsúlyozta, hogy a lengyelországi események tükrében, a kialakult háborús helyzetben Magyarország számára három dolog a legfontosabb.

Az első az az, hogy rendkívül higgadtnak kell maradni. A másik az az, hogy meg kell nézni, meg kell vizsgálni egészen pontosan, hogy mi történt. És a harmadik tanulság az az, hogy ez az eset is azt mutatja, hogy nekünk, magyaroknak, Orbán Viktornak és a kormánynak igazunk volt, és most is igazunk van. Ezt a háborút be kell fejezni, ezt a háborút le kell zárni!”

– fogalmazott.

Menczer emlékeztetett arra is, hogy 2022-ben Isztambulban már létrejött egy megállapodás a békéről, de a háborúpártiak megakadályozták annak aláírását.

Már akkor lezárhattuk volna ezt a háborút. De ez már a múlt. Most az a dolgunk, mindenkinek az a dolga, hogy Donald Trumpot segítse, aki az egyetlen remény a békére”

– mondta a fideszes politikus.

A Tisza Párt és a Bokros-csomag öröksége

A műsorban szó esett a Tisza Párt új politikusáról, Forsthoffer Ágnesről is. Menczer szerint a hölgy korábban a Bokros-csomagot méltatta, és ezzel világossá tette, milyen politikai gondolkodást képvisel:

Forsthoffer Ágnesről mindent tudunk. A Bokros-csomagot élteti, amely elvett az emberektől. A Tisza-adó szintén elvenne az emberektől. Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot szeretné vissza Tisza-adó formájában.”



A Tisza Párt lételeme a balhé, a kakaskodás és a fenyegetődzés

Menczer Tamás kemény szavakkal illette Magyar Pétert és híveit, akik szerinte agresszívan reagálnak minden kritikára.

Azért csinálják ezt, mert lebuktak. Ilyenkor ez marad: balhé, kakaskodás, hangoskodás, lökdösődés, fenyegetődzés, főbelövés, felakasztás. Magyar Péter előtt ilyesmi nem volt a magyar belpolitikában”

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy az ilyen magatartást minden jóérzésű közösségnek el kell utasítania, hiszen a közélet alapja a tisztességes vita és a kulturált párbeszéd.