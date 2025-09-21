Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly

„Hogyha valaki éles fegyverrel megy az emberek közé, és azt mondja egyébként emellett, hogy neki viszket a tenyere, meg azt, hogy hihetetlen vonzalmat érez az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé, szerintem az nem olyan rendkívüli módon megnyugtató” – közölte Menczer Tamás videó-posztjában.

Menczer Tamás

Menczer Tamás arról, hogy az erő megmutatásához nem kell pisztoly

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, egyáltalán nem megnyugtató, hogy valaki pisztollyal közlekedik és közben azt halljuk tőle, hogy az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé hihetetlen vonzalmat érez, meg viszket a tenyere is. Szerinte a magyar emberek látják is, hogy itt miről van szó: