Menczer Tamás

Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly

Egyáltalán nem megnyugtató, hogy valaki pisztollyal közlekedik és közben azt halljuk tőle, hogy az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé hihetetlen vonzalmat érez, meg viszket a tenyere is. Menczer Tamás a szombati DPK találkozón mondta el véleményét arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járkál emberek között.
„Hogyha valaki éles fegyverrel megy az emberek közé, és azt mondja egyébként emellett, hogy neki viszket a tenyere, meg azt, hogy hihetetlen vonzalmat érez az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé, szerintem az nem olyan rendkívüli módon megnyugtató” – közölte Menczer Tamás videó-posztjában.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás

Menczer Tamás arról, hogy az erő megmutatásához nem kell pisztoly

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, egyáltalán nem megnyugtató, hogy valaki pisztollyal közlekedik és közben azt halljuk tőle, hogy az emberélet kioltására alkalmas eszközök felé hihetetlen vonzalmat érez, meg viszket a tenyere is. Szerinte a magyar emberek látják is, hogy itt miről van szó:

„Van ez az erőszakot képviselő Tisza Párt és közössége, és vagyunk mi, akik megmutatjuk az erőnket, de nekünk ehhez nem kell pisztoly.”

 

