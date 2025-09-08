Menczer Tamás: Megszüntettük a vízhiányt Solymáron
Solymáron 2022 nyarán iszonyatos vízhiány volt. Azt akkor megoldottuk, és építettünk egy vezetéket 800 millió forintért. Nagy munka volt, de azóta nincs vízhiány Solymáron – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség országgyűlési képviselője egy Facebook-videóban.
„Nagy munka volt, amíg ez sikerült, de ennek a vezetéknek abban óriási szerepe volt, hogy 2022 óta Solymáron nem volt vízhiány és nem kellett az időseknek, fiataloknak, családosoknak víz nélkül lenniük napokig” – mondta Menczer Tamás.
