Menczer Tamás: A kormány megvédi Magyarországot Webertől és Magyar Pétertől

Menczer Tamás kedden közzétett Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a kormány meg fogja védeni Magyarországot Manfred Webertől és Magyar Pétertől. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: az Európai Néppárt elnöke ma is megvédte a Tisza vezetőjét, amikor az Európai Parlamentben nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát.

Menczer Tamás Forrás: Facebook

„Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet. Weber fogja Péternek a kicsi kezét. Gazemberek egymás között. De jó, ha tudják: Magyarországot meg fogjuk védeni!” – fogalmazott Menczer.

A politikus szerint egyértelmű, hogy Magyar Pétert Brüsszel fogott emberként használja fel. Hozzátette:

nemet mondanak a brüsszeli tervre, amely többek között a Tisza-adót, a társasági adó megemelését, a rezsiköltségek három és félszeres drágítását és az 1000 forintos benzin bevezetését tartalmazná.

Menczer Tamás kiemelte: a magyar kormány mindezekkel szemben áll, és megvédi az országot az uniós megszorításoktól. „Nemet mondunk a Tisza-adóra. Nemet mondunk a társasági adó emelésére. Nemet mondunk a rezsi 3,5-szeres emelésére. Nemet mondunk az 1000 forintos benzinre. Nemet mondunk Weberre. És nemet mondunk Péterre” – sorolta a kommunikációs igazgató.

