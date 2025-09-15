Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Menczer Tamás

Menczer Tamás: „Mi nem akarunk adókat emelni. A Tisza Párt akar.”

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz nem adóemelésben, hanem a választók véleményének kikérésében hisz – húzta alá Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja táborában, Sátoraljaújhelyen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásTisza PártTisza-adónemzeti konzultáció

Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció nem pártpolitikai mozgósítás, hanem eszköz, amellyel a kormány kikéri a választók álláspontját. Szerinte a nemzeti konzultáció azért fontos, mert az embereknek joguk van beleszólni, milyen adórendszer mellett éljenek, és a kormány ezt a véleményt figyelembe fogja venni. 

Mi nem akarunk adókat emelni. A Tisza Párt akar. Az emberek meg eldöntik, hogy ebből melyik tetszik nekik. Plusz, hogy átverték őket, az tetszik-e nekik”

 – derült ki a hétfőn közzétett Reels-videójából.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás a Tisza adóról és a nemzeti konzultációról nyilatkozott Forrás: Youtube

Azt is hangsúlyozta, hogy mindenki véleményére kíváncsiak, nemcsak a kormánypártiakéra. 

Sokkal többet veszítenének az emberek a Tisza-adóval

A felvetésre, miszerint a kormány az elmúlt 15 évben több mint 90 milliárd forintot költött a nemzeti konzultációkra, a politikus úgy reagált: ez demokratikus és indokolt költség. Úgy vélte, a Tisza-adó bevezetésével az emberek sokkal többet veszítenének, mint amennyibe a konzultáció kerül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!