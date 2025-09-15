Menczer Tamás: „Mi nem akarunk adókat emelni. A Tisza Párt akar.”

Menczer Tamás szerint a nemzeti konzultáció nem pártpolitikai mozgósítás, hanem eszköz, amellyel a kormány kikéri a választók álláspontját. Szerinte a nemzeti konzultáció azért fontos, mert az embereknek joguk van beleszólni, milyen adórendszer mellett éljenek, és a kormány ezt a véleményt figyelembe fogja venni.

Mi nem akarunk adókat emelni. A Tisza Párt akar. Az emberek meg eldöntik, hogy ebből melyik tetszik nekik. Plusz, hogy átverték őket, az tetszik-e nekik”

– derült ki a hétfőn közzétett Reels-videójából.

Menczer Tamás a Tisza adóról és a nemzeti konzultációról nyilatkozott Forrás: Youtube

Azt is hangsúlyozta, hogy mindenki véleményére kíváncsiak, nemcsak a kormánypártiakéra.

Sokkal többet veszítenének az emberek a Tisza-adóval

A felvetésre, miszerint a kormány az elmúlt 15 évben több mint 90 milliárd forintot költött a nemzeti konzultációkra, a politikus úgy reagált: ez demokratikus és indokolt költség. Úgy vélte, a Tisza-adó bevezetésével az emberek sokkal többet veszítenének, mint amennyibe a konzultáció kerül.