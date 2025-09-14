Hírlevél

Menczer Tamás elárulta, mi nem lesz elfelejtve a '26-os választásokat követően

Menczer Tamás

Menczer Tamás elárulta, mi nem lesz elfelejtve a '26-os választásokat követően

Ahogyan a miniszterelnök mondta, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Minden korábbi győzelmünk után nagyon sokan jelentkeztek, akik úgy emlékeztek, hogy mindig barátok voltunk. Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója erre csak egyet tudott mondani.
„Ahogyan a miniszterelnök mondta, semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve. Kérdezték derék újságírók, elemzők, vajon mire gondolhatott a költő?”– kezdte bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás: 2026 után nincs barátfelvétel!
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

Menczer Tamás így értette a miniszterelnök szavait

Menczer Tamás elmondta, hogy ő úgy értette a saját közösségünkre nézve, hogy mindent félre kell tenni a győzelemért, mindent alá kell rendelni a győzelemnek, minden mást félre kell tenni.

„Minden korábbi győzelmünk után nagyon sokan jelentkeztek, akik úgy emlékeztek, hogy mindig barátok voltunk. Egyet tudok mondani. A ’26-os győzelmünk után nincs barátfelvétel”

– hangsúlyozta.


 

 

