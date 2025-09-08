Menczer Tamás dörgedelmes választ adott a Telexnek

Menczer Tamás leszögezte: Orbán Viktor „lubickol ebben a helyzetben (...), rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba”. Hozzátette:
Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a Fidesz politikai közösségét, és „most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni”.
Menczer Tamás elmondta azt is: áprilisban vége lesz „ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt,
olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök”.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint
a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára.