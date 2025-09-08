Hírlevél

Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Menczer Tamás

Menczer Tamás dörgedelmes választ adott a Telexnek

33 perce
Önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata – mondta Menczer Tamás az ellenzéki sajtó képviselőjének, arra a felvetésére, hogy „milyen változásra van szükség” a magyar emberek szerint.
Menczer TamásFideszOrbán ViktorTisza

Menczer Tamás leszögezte: Orbán Viktor „lubickol ebben a helyzetben (...), rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba”. Hozzátette: 

Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a Fidesz politikai közösségét, és „most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni”.

Menczer Tamás elmondta azt is: áprilisban vége lesz „ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt, 

olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök”.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint 

a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára.

 

