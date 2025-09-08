Menczer Tamás dörgedelmes választ adott a Telexnek

Önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata – mondta Menczer Tamás az ellenzéki sajtó képviselőjének, arra a felvetésére, hogy „milyen változásra van szükség” a magyar emberek szerint.

Vágólapra másolva!

Menczer Tamás leszögezte: Orbán Viktor „lubickol ebben a helyzetben (...), rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba”. Hozzátette: Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a Fidesz politikai közösségét, és „most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni”. Menczer Tamás elmondta azt is: áprilisban vége lesz „ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt, olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök”. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!