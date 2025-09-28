Most jön az elszámolás, a megtorlás – Menczer Tamás keményen reagált a Szőlő utcai álhírbotrányra

A Szőlő utcai álhírbotrány ügye körül a közösségi médiában terjedő alaptalan állításokat Menczer Tamás nem hagyta szó nélkül. A Fidesz kommunikációs igazgatója videóüzenetében egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg azok felé, akik „alap és bizonyíték nélkül” próbálnak emberi sorsokat tönkretenni és vádakkal támadni polgárokat, intézményeket.

Menczer Tamás: Mindenféle alap és bizonyíték nélkül nem lehet besározni embereket. Megtorlás következik (Fotó: Facebook)

Menczer Tamás: Mindenféle alap és bizonyíték nélkül nem lehet besározni embereket

Menczer szavai szerint a hamis vádaskodás nem csupán etikai probléma, hanem jogi következményekkel is jár majd – és nem csupán elméletben.

A politikus külön kitért a TikTokon és más platformokon terjedő rövid videókra, amelyekben fiatalok – szerinte gyakran ellenőrizetlen forrásokra hivatkozva – súlyos állításokat fogalmaznak meg.

„És ez hogy fog tetszeni, gyűlölethuszárok?

Mindenféle alap és bizonyíték nélkül nem lehet besározni embereket

Megtorlás következik. Most jön az elszámolás, a megtorlás, és most mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Meglátod, hogy ezt nagyon komolyan is gondoljuk. Látok ilyen TikTok-videókat, fiatal hölgyek és urak mondják ugyanezeket a pedofilvádakat TikTok-videókban. Majd amikor fel lesz jelentve mind, és az első tízmilliós bírság megérkezik, akkor talán majd mindenkinek eszébe jut, hogy a nappalimban kényem és kedvem szerint nem ócsárolhatok és nem sározhatok be embereket minden alap és minden bizonyíték nélkül.”

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: a közélet felelősségvállalást követel — különösen, ha az állítások valós embereket és intézményeket érintenek. Szerinte az álhírek terjesztése és a bizonyíték nélküli vádaskodás nemcsak a célpontok személyes életét rombolja le, hanem aláássa a közbizalmat és a társadalmi párbeszédet is.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a Fidesz részéről jogi lépések várhatóak: Menczer megfogalmazása alapján szerint feljelentések, következményes pénzbírságok és felelősségre vonások jöhetnek, ami visszatartó erejű példát teremthet a jövőre nézve.