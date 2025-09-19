Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: orosz vadászgépek léptek a NATO területére, nagy a baj

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta Ulf Kristersson svéd miniszterelnök Magyarországgal kapcsolatos kijelentéseit. Menczer Tamás szerint a svédeknek nincs joguk kioktatni a magyarokat, amikor saját országukban mindennapossá vált az erőszak és a migrációból fakadó súlyos társadalmi problémák.
Menczer TamásSvédországbevándorláspolitika

Menczer Tamás a közösségi média oldalán közzétett videójában arra reagált, hogy a svéd kormányfő kritikával illette a magyar politikát. 

Menczer Tamás: A svéd bevándorláspolitika kudarcot vallott.
Menczer Tamás: A svéd miniszterelnök oktat ki bennünket??! Fotó: Facebook

Menczer Tamás: A svéd bevándorláspolitika kudarcot vallott

A svéd miniszterelnök oktat bennünket? Na, akkor Svédországról”

– kezdte bejegyzését a kommunikációs igazgató.

A politikus felsorolta azokat az adatokat, amelyek szerinte jól mutatják a svéd bevándorláspolitika kudarcát:

  • A svéd mintademokráciában az idén augusztus végéig 113 lövöldözés és 119 robbantás volt, vagyis Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit. Az áldozatok között gyerekek is vannak.
  • A svéd rendőrség adatai alapján 59 no-go zóna van az országban.
  • A Lundi Egyetem felmérése szerint pedig a nemi erőszakot elkövetők 63 százaléka migráns."


Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy mindez a svéd kormány kudarcos bevándorláspárti politikájának következménye: 

A svéd kormány, a svéd miniszterelnök beengedte a bevándorlókat, a migránsokat, ők a brüsszeli utat választották és ez lett belőle.”

Ezzel szemben Magyarország más utat követ, hangsúlyozta a fideszes politikus:

Mi a magyar utat választjuk, senki nem jöhet be. Aggódunk Svédországért.”

 

