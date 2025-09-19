Menczer Tamás: Svédországban kétnaponta lelőnek vagy felrobbantanak valakit

Menczer Tamás a közösségi média oldalán közzétett videójában arra reagált, hogy a svéd kormányfő kritikával illette a magyar politikát.
A svéd miniszterelnök oktat bennünket? Na, akkor Svédországról”
– kezdte bejegyzését a kommunikációs igazgató.
A politikus felsorolta azokat az adatokat, amelyek szerinte jól mutatják a svéd bevándorláspolitika kudarcát:
Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy mindez a svéd kormány kudarcos bevándorláspárti politikájának következménye:
A svéd kormány, a svéd miniszterelnök beengedte a bevándorlókat, a migránsokat, ők a brüsszeli utat választották és ez lett belőle.”
Ezzel szemben Magyarország más utat követ, hangsúlyozta a fideszes politikus:
Mi a magyar utat választjuk, senki nem jöhet be. Aggódunk Svédországért.”