Menczer Tamás: A Tisza a társasági adót is megemelné – ez a választás igazi tétje

Menczer Tamás közösségi oldalának a videós bejegyzése szerint a kormány célja világos: megvédeni a magyar családokat, a munkahelyeket és az ország szuverenitását. A választás pedig arról dönt, hogy ez az irány folytatódik-e, vagy a Tisza Párt adóemelései és brüsszeli engedelmessége kerül napirendre.

Menczer Tamás: A választás valódi tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e önállóságát, vagy a Tisza Párt Brüsszel érdekeit hajtja végre Fotó: Facebook

Menczer Tamás: A Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné

Menczer Tamás közösségi oldalán ismertette a kormány és a Tisza Párt politikája közötti különbségeket.

A Tisza a személyi jövedelemadó mellett a társasági adót is megemelné! Erről kell dönteni! Ez a választás tétje”

– írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer a bejegyzésében felsorolta a kormány intézkedéseit:

Mi behoztuk az Otthon Startot, megduplázzuk a családi adókedvezményt, az édesanyák adómentességet kapnak, adómentes a CSED és a GYED. Az idősek élelmiszer-utalványt kapnak, a fiatalok pedig az Otthon Start mellett adómentességet, és egymillióval több munkahely van, hogy csak néhányat említsek.”

A politikust egy riporter arról is kérdezte, mi lesz a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével. Erre Menczer így válaszolt:

Kapnak 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, 13. havi nyugdíjat és rezsicsökkentést.”

A kommunikációs igazgató szerint a választás valódi tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e önállóságát, vagy a Tisza Párt Brüsszel érdekeit hajtja végre.

Ez a választás tétje, hogy az, amit mi elértünk, amit a magyar emberek látnak – hozzátéve azt, hogy itt nincsenek Mohamedek, és nem hagyjuk, hogy belenyomjanak minket a háborúba – megmarad-e. Ha jön a Tisza, akkor ugyanúgy, ahogyan a Tisza-adóról hallgatnak, ugyanúgy minden más brüsszeli követelést is megtesznek. Erről kell dönteniük a magyaroknak, hogy egy szuverenista magyar érdeket képviselő Orbán-kormányt akarnak, vagy egy Brüsszelt kiszolgáló, Tisza-adót bevezető kormányt”

– mondta videós bejegyzésében Menczer Tamás.