Menczer Tamás

Menczer Tamás: Tarr Zoltán elszólása leleplezte a Tisza és Brüsszel viszonyát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában közzétett videós bejegyzésében arról beszélt: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egyértelművé tette, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén teljes mértékben Brüsszel politikáját hajtanák végre. „Ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme” - fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, hogy a Fidesz ezért küzd azért, hogy ez soha ne valósulhasson meg.
Menczer TamásTarr Zoltánharcosok klubja

Menczer Tamás szerint Tarr Zoltán elszólása világosan mutatja, hogy a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem „Brüsszelnek ígér hűséget”, ezért is létfontosságú, hogy a nemzeti kormány folytathassa a szuverenitás megőrzését szolgáló politikáját.

Menczer Tamás: a Tisza Párt politikája Brüsszel programjának magyarországi másolata lenne.
Menczer Tamás: Magyar Péterék Brüsszel minden kívánságát végrehajtanák.. Fotó: Facebook

Menczer Tamás: Magyar Péterék Brüsszel minden kívánságát végrehajtanák

 

Ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme. Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem.”

- idézte Menczer Tamás a Tisza Párt alelnökének kiszivárgott nyilatkozatát, amely szerinte világosan mutatja a párt valódi szándékait.

Menczer hangsúlyozta: Tarr szavai szerint a Tisza Párt azért nem ígér még többet Brüsszelnek, mert „még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány”. Ha azonban megszereznék, akkor minden brüsszeli elvárást teljesítenének.

De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának.”

- fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Brüsszeli csomagok sora

A politikus szerint Tarr kijelentése után már nem kérdés, hogy a Tisza Párt politikája Brüsszel programjának magyarországi másolata lenne:

  • gazdasági és adóemelési intézkedések,
  • az energiaárak emelése,
  • az Ukrajna-csomag,
  • a bevándorlási csomag,
  • valamint az LMBTQ-csomag elfogadása.

Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg.”

- tette hozzá Menczer Tamás.

 

