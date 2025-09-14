Menczer Tamás: Tarr Zoltán elszólása leleplezte a Tisza és Brüsszel viszonyát

Menczer Tamás szerint Tarr Zoltán elszólása világosan mutatja, hogy a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem „Brüsszelnek ígér hűséget”, ezért is létfontosságú, hogy a nemzeti kormány folytathassa a szuverenitás megőrzését szolgáló politikáját.

Menczer Tamás: Magyar Péterék Brüsszel minden kívánságát végrehajtanák

Ilyen Brüsszel és a Tisza szerelme. Azt mondta Tarr »választás után mindent lehet« Zoltán, hogy őket nagyon szeretik Brüsszelben, ők is szeretik a brüsszelieket, ilyen a viszonzott szerelem.”

- idézte Menczer Tamás a Tisza Párt alelnökének kiszivárgott nyilatkozatát, amely szerinte világosan mutatja a párt valódi szándékait.

Menczer hangsúlyozta: Tarr szavai szerint a Tisza Párt azért nem ígér még többet Brüsszelnek, mert „még nem övék a végrehajtó hatalom, vagyis a kormány”. Ha azonban megszereznék, akkor minden brüsszeli elvárást teljesítenének.

De ha az övék lesz, vagy lenne, amit persze nem hagyunk, akkor ők ígérnének és mindent végrehajtanának.”

- fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Brüsszeli csomagok sora

A politikus szerint Tarr kijelentése után már nem kérdés, hogy a Tisza Párt politikája Brüsszel programjának magyarországi másolata lenne:

gazdasági és adóemelési intézkedések,

az energiaárak emelése,

az Ukrajna-csomag,

a bevándorlási csomag,

valamint az LMBTQ-csomag elfogadása.

Von der Leyen asszony a tetejére ráül, Weberrel átkötik, és készen vagyunk. Na, azért csináljuk, hogy mindez ne történjen meg.”

- tette hozzá Menczer Tamás.