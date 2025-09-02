Óriási bajban a Tisza: már ők is tudják, hogy vége van!

Menczer Tamás újabb bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyben élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A politikus szerint a Tisza-adó körül kialakult ügyben „óriási bajban vannak”, és a saját állításaikba is belegabalyodtak.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:
Ez hatalmas! Az újabb lebukás! A Tisza-adó miatt óriási bajban vannak. Már a saját hazugságaikba is beletekerednek… Ez már a hazugság és az őrület határa, vagy már azon is túl van. Ők is tudják, hogy VÉGE van!”
A bejegyzéshez Menczer egy videót is mellékelt, amelyben egy riporter Magyar Péter véleményére kíváncsi Tarr Zoltán szavairól. A Tisza elnöke szerint Tarr Zoltán mondatait összevágták, és nem úgy hangzottak el, ahogy idézték. Arra a kérdésre, hogy ő maga hogyan értelmezte a szavakat, Magyar Péter így válaszolt:
Én nem hallgattam végig.”
Menczer mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Tisza Párt és vezetője elveszítette hitelességét.