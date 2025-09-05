„Minden hazugság volt” – Menczer Tamás üzent

Hírlevél

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A politikus szerint a párt nemhogy nem csökkentené az adókat és az áfát, hanem drasztikusan emelné azokat, miközben elzárná az orosz energiahordozókat. Menczer úgy fogalmazott: ha a Tisza tervei valóra válnának, három és félszeres rezsi és ezer forintos benzin várna a magyarokra.
Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett új videójában kemény szavakkal támadta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A Fidesz politikusa kijelentette: minden hazugság volt, amit Magyar Péter eddig ígért, hiszen a párt valójában brutális adóemelést tervez.

Menczer szerint a Tisza nem csökkentené az áfát, hanem éppen ellenkezőleg, több ponton növelné a terheket. Emellett – állítása alapján – a párt elzárná az orosz földgázt és kőolajat, ami három és félszeres rezsit, valamint ezer forintos benzinárat hozna a magyar háztartásoknak.

Ez Magyar Péter, ez a Tisza. Meg kell őket állítanunk, és meg is fogjuk őket állítani!”

– hangsúlyozta Menczer a videóban.

 

