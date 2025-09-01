Menczer Tamás úgy helyretette a tiszásokat, hogy a fal adta a másikat

„Ezt nem a Fidesz találta ki. Nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, meg a mesterséges intelligencia, meg Óz, a nagy varázsló, meg nem tudom én, kicsoda, hiszen a Tisza gazdasági kabinetje készítette ezt az anyagot. És Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be és mondta el, hogy ezt akarják csinálni és ezt akarják megvalósítani” – hangoztatta Menczer Tamás hétfőn megjelent Facebook-videójában.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint egészen világos a helyzet, ők ezt nem fogják hagyni, meg kell őket állítani és meg is fogják állítani.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Tarr Zoltán az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson.

Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.