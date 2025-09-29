Így néznek hülyének minket Magyar Péterék – felfedték a Tisza valódi arcát

„Adót csökkentünk, áfát csökkentünk, 100 évig fogsz élni, Magyar Péter saját kicsi kezével fogja elintézni” – sorolta ironikusan Menczer Tamás a Tisza-ígéreteket.

Menczer Tamás szerint a magyaroknak két út közül kell választaniuk

Még 500 milliárdot adunk ide, 1000 milliárdot oda, és minden lesz. Hülyének nézik az embereket”

– szögezte le, idézve Tarr Zoltán nyilvánosságra került szavait: egymás között pedig „bevallják, hogy majd a választás után mindent lehet”.

Menczer szerint ez az egyik út, amiből a magyar emberek választanak – a másik meg a szuverenista magyar út Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, az Otthon Starttól az édesanyák adómentességéig.



