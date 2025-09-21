Menczer Tamás az infleunszertüntetésről: Mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog

"Mintha a viszkis rabló mondaná, hogy bankba betörni nem szép dolog. Igaz, igaz, csak a te szádból nem túl hiteles" - közösségi oldalán így kommentálta Menczer Tamás a Molnár Áronék által életre hívott megmozdulást.

Menczer Tamás a Tisza adóról és a nemzeti konzultációról nyilatkozott Forrás: Youtube

Fotó: Youtube

Menczer Tamás: miért nem a Tisza-adó ellen tüntettek?

"Az írják, levegőt akarnak, ezért tüntetnek. Az jó, akkor szorgalmasan segítsétek Magyar Pétert, mert ő még a családja elől is elszívta… Dehogy fontos nektek a levegő meg a közbeszéd állapota. Politikai munkát végeztek" - tette hozzá a fideszes politikus.

Menczer Tamás szerint jelzésértékű, hogy noÁrék a Zelenszkij-Magyar Péter plakát miatt mentek utcára. "Az, hogy nem tetszett nektek a két tojás plakát, amely bemutatta, hogy Zelenszkij és Magyar Péter egyforma. Pedig ezt a vak is látja. Az ukrán komédiás meg a magyar ripacs olyan, mint két tojás. Az egyik már tönkretette az országát, a másik erre készül, és ezzel le is bukott. Tisza-adó, rémlik? Mint két tojás. A plakátok ezt bemutatták, és ez kiverte a biztosítékot a balliberális oldalon. Még a végén kiderül a Petiről az igazság. Na, azt nem lehet. Pedig kiderül. Sőt, már kiderült. Ahogy rólatok is." - fogalmazott. Végül feltett két kérdést a szervezőknek:

miért nem az ellen tüntettek, hogy a Tisza hazudott és lebukott a Tisza-adóval? Vagy ez javítja a közbeszéd állapotát?

Ma 18 órától a Loupe Színházi Társulás, az Esti Kornél zenekar és több civil szervezett tüntetést tart a budapesti Hősök terén. A demonstráció célja, hogy tiltakozzanak a köztéren elhelyezett óriásplakátok ellen. A rendezvény fő arca Molnár Áron "noÁr", ismert baloldali aktivista.