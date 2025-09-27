Hírlevél

Menczer Tamás

Nincs jelölt, nincs jövő – Menczer Tamás darabokra szedte a Tisza pártot

A Tiszának nincsenek jelöltjei. Magyar Péter bajban van – állítja a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás egyúttal üzente, várják a Tisza jelöltjét.
Várjuk nagy izgalommal a Tisza jelöltjét. Aztán nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz senki nem akarja adni az arcát, és ki akarna odaállni melléjük, de várjuk azt, hogy hogyan is fog ez kinézni, mert egyelőre csak azt látjuk, hogy egy blöff van, egy digitális blöff egy emberrel, szerintem akinek nincs jelöltje, annak az itt élők nem fontosak - mondta videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint a Tisza jelöltjei nem léteznek
Fotó: Youtube

Szerinte „aki csak az interneten haknizik, Facebook-posztokból él, és csak ezzel foglalkozik”, annak a Buda környékén élő emberek nem fontosak. Akinek még csak jelöltje sincs, annak szerintem az itteni emberek nem fontosak. Ezért tudjuk emellé odaállítani azt a munkát, amit az elmúlt években közösen elvégeztünk - zárta gondolatait.

 

