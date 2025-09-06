Menczer Tamás: Zelenszkij már nagyon várja Magyar Pétert, jól jönne neki egy bábkormány

"Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el" - jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás.
A fideszes politikus erre egy felvételt szolgáltatott bizonyítékul, amelyen az ukrán újságíró valóban azt mondja:
ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.
Menczer értékelése szerint Magyar Pétert már nagyon várják már Kijevben, hiszen "ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba." Ezen a ponton szintén egy videórészletet mutatott meg, amelyen Szidorenkó úgy fogalmazott: azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat.
Magyarországot az ukránok zsarolásaival és magyarországi szövetségeseikkel szemben is meg fogjuk védeni
- zárt a posztját a Fidesz kommunikációs igazgatója.