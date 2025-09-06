Hírlevél

Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

Menczer Tamás: Zelenszkij már nagyon várja Magyar Pétert, jól jönne neki egy bábkormány

A fideszes politikus szerint újabb támadás várható a Barátság kőolajvezeték ellen. Menczer Tamás szerint Kijevnek jól jönne egy szoros szövetség a térségben, és szerinte Magyar Pétert szemelték ki erre a feladatra.
"Zelenszkij újabb támadást tervez a Barátság kőolajvezeték ellen, és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el" - jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás.

Menczer Tamás, MenczerTamás, politikus, országgyűlési képviselő, a negyedik és ötödik Orbán-kormány államtitkára, kommunikációs igazgató, miniszteri biztos
Menczer Tamás, szerint újabb támadás várható a Barátság vezeték ellen
Fotó: Facebook / Facebook

Menczer Tamás: Zelenszkij Magyart szeretné

A fideszes politikus erre egy felvételt szolgáltatott bizonyítékul, amelyen az ukrán újságíró valóban azt mondja:

ha sikerül újraindítani a vezetéket, és Ukrajna újra meg akarja állítani, akkor ismét csapni kell.

Menczer értékelése szerint Magyar Pétert már nagyon várják már Kijevben, hiszen "ha egy bábkormány vezetné Magyarországot, Ukrajna besétálhatna az EU-ba." Ezen a ponton szintén egy videórészletet mutatott meg, amelyen Szidorenkó úgy fogalmazott: azzal számolnak, hogy amikor Magyarországon kormányváltás történik, a folyamat újraindulhat.

Magyarországot az ukránok zsarolásaival és magyarországi szövetségeseikkel szemben is meg fogjuk védeni

- zárt a posztját a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

 

