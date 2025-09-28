Kabarévá vált Tarr Zoltán magyarázkodása a Tisza-adóról

Menczer Tamás videójában világosan fogalmazott: „A Tarr azt mondta, amikor megkérdezték a Tisza-adóról, amit ő maga mondott el a saját szájával: a választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk, de azt azért elmondom, hogy az adót azt föl fogjuk emelni az égbe.”
A politikus szerint Tarr szavai egyértelműek voltak, és most hiába próbálja másra kenni a botrányt.
A Tisza Párt politikusa a kritikákra reagálva abszurd magyarázatot adott:
Ugye ezt nem mi tettük ki. Az etyeki Tisza-sziget kitette, abból vágott ki részleteket az ezután érdeklődő média és fűzte mesterséges intelligencia, meg a nem létező természetes intelligencia segítségével ilyen sajátos összeállítássá.”
Menczer szerint ez a magyarázat inkább nevetséges, mint hiteles.
A Fidesz politikusa nem kímélte ellenfelét:
Egy kabaré, csak az a néhány másodperc, ahogy kibírja azt mondani a vágatlan, róla készített felvételre, hogy a mesterséges intelligencia.”
Menczer azt is hozzátette:
Melyik részét, képviselő úr? Melyik részét találta ki a mesterséges intelligencia annak, amit maga mondott?”
Menczer videója nyilvánvalóvá tette: a kormánypárti oldal a Tisza-adót a baloldal valódi szándékának bizonyítékaként kezeli. Tarr magyarázkodása pedig csak tovább erősíti azt a képet, hogy a Tisza Párt el akarja venni a családok adókedvezményeit és meg akarja emelni az adókat.