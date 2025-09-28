Kabarévá vált Tarr Zoltán magyarázkodása a Tisza-adóról

Menczer Tamás videójában világosan fogalmazott: „A Tarr azt mondta, amikor megkérdezték a Tisza-adóról, amit ő maga mondott el a saját szájával: a választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk, de azt azért elmondom, hogy az adót azt föl fogjuk emelni az égbe.”

Menczer Tamás szerint Tarr Zoltán kabaréba illő előadást nyújt a Tisza-adóról (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

A politikus szerint Tarr szavai egyértelműek voltak, és most hiába próbálja másra kenni a botrányt.

Tarr Zoltán a mesterséges intelligenciára hivatkozott

A Tisza Párt politikusa a kritikákra reagálva abszurd magyarázatot adott:

Ugye ezt nem mi tettük ki. Az etyeki Tisza-sziget kitette, abból vágott ki részleteket az ezután érdeklődő média és fűzte mesterséges intelligencia, meg a nem létező természetes intelligencia segítségével ilyen sajátos összeállítássá.”

Menczer szerint ez a magyarázat inkább nevetséges, mint hiteles.

„Egy kabaré” – mondja Menczer

A Fidesz politikusa nem kímélte ellenfelét:

Egy kabaré, csak az a néhány másodperc, ahogy kibírja azt mondani a vágatlan, róla készített felvételre, hogy a mesterséges intelligencia.”

Menczer azt is hozzátette:

Melyik részét, képviselő úr? Melyik részét találta ki a mesterséges intelligencia annak, amit maga mondott?”

A Tisza-adó ügye tovább gyűrűzik

Menczer videója nyilvánvalóvá tette: a kormánypárti oldal a Tisza-adót a baloldal valódi szándékának bizonyítékaként kezeli. Tarr magyarázkodása pedig csak tovább erősíti azt a képet, hogy a Tisza Párt el akarja venni a családok adókedvezményeit és meg akarja emelni az adókat.